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И звезда на ней горит. Ёлка на Дворцовой — уже при полном параде

Главная ель Санкт-Петербурга готова к встрече Нового года.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает фотограф «Фонтанки», 18 декабря закончили наряжать ёлку, расположенную на Дворцовой площади Её верхушку украсили звездой.

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Символом праздника в этом году стала 90-летняя красавица весом около 10 тонн, которая росла у деревни Котово в Приозерском районе Ленобласти. Её выбирали по нескольким критериям: ствол должен быть ровным, а сама она должна представлять собой «идеальный конус с пушистыми ветками». Важно, что она стояла рядом с дорогой, поэтому спиливание не помешало соседним деревьям. На Дворцовую ёлку привезли ночью 8 декабря. Её аккуратно подняли краном, чтобы не сломать, и установили за два часа. Как это происходило, смотрите на «Фонтанке».

Главной ёлке страны тоже 90 лет. «Фонтанка» показывала, как её спиливали и поднимали краном в деревне Новопареево городского округа Щелково в Подмосковье.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (11)

266525334
А в это году сколько стоила 🌲❔13❓
chip1
Могли бы и искусственную поставить, за шариками и гирляндами все одно не видно ее, а елка бы еще может и Путина пережила.
-4°
У кого что болит
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