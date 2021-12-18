И звезда на ней горит. Ёлка на Дворцовой — уже при полном параде

Как сообщает фотограф «Фонтанки», 18 декабря закончили наряжать ёлку, расположенную на Дворцовой площади Её верхушку украсили звездой.
Символом праздника в этом году стала 90-летняя красавица весом около 10 тонн, которая росла у деревни Котово в Приозерском районе Ленобласти. Её выбирали по нескольким критериям: ствол должен быть ровным, а сама она должна представлять собой «идеальный конус с пушистыми ветками». Важно, что она стояла рядом с дорогой, поэтому спиливание не помешало соседним деревьям. На Дворцовую ёлку привезли ночью 8 декабря. Её аккуратно подняли краном, чтобы не сломать, и установили за два часа. Как это происходило, смотрите на «Фонтанке».
Главной ёлке страны тоже 90 лет. «Фонтанка» показывала, как её спиливали и поднимали краном в деревне Новопареево городского округа Щелково в Подмосковье.