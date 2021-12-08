Праздник близко. Морозной ночью на Дворцовой установили главную новогоднюю ель Петербурга

Ёлку привезли в центр Петербурга около двух часов ночи. Её долго освобождали от баннера «Везем ёлку на Дворцовую», а после аккуратно поднимали краном, стараясь не сломать. Весит она около 10 тонн. Добавляла трудностей погода: температура воздуха в городе опускалась до минус 15 градусов. Установили дерево к четырем часам утра.
«Фонтанка» писала, что на роль главной новогодней ели выбрали 90-летнюю красавицу из Приозерского района Ленобласти.
Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
Оформят ель в ретростиле, причем количество украшений впечатляет. Для неё приготовили по 300 метров серпантина и гирлянд из лампочек и флажков, а еще 5 тысяч метров светодиодных гирлянд. Также на ель повесят более 300 игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков — и, конечно, увенчают ее пятиконечной звездой.