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Праздник близко. Морозной ночью на Дворцовой установили главную новогоднюю ель Петербурга

Пока вы спали, на Дворцовой площади появилась новогодняя ель. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 8 декабря, процесс установки был непростым и занял несколько часов.

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Ёлку привезли в центр Петербурга около двух часов ночи. Её долго освобождали от баннера «Везем ёлку на Дворцовую», а после аккуратно поднимали краном, стараясь не сломать. Весит она около 10 тонн. Добавляла трудностей погода: температура воздуха в городе опускалась до минус 15 градусов. Установили дерево к четырем часам утра.

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«Фонтанка» писала, что на роль главной новогодней ели выбрали 90-летнюю красавицу из Приозерского района Ленобласти.

Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

Оформят ель в ретростиле, причем количество украшений впечатляет. Для неё приготовили по 300 метров серпантина и гирлянд из лампочек и флажков, а еще 5 тысяч метров светодиодных гирлянд. Также на ель повесят более 300 игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков — и, конечно, увенчают ее пятиконечной звездой.

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Комментарии (11)

District1
Как-то ее совсем ободрали с одной стороны.
265053050
Прекрасно. Красивая будет елка.
Что значит уничтожили. все имеет свой срок. дереву 90 лет, пусть не рухнет под ветром, а порадует нас.
polinmole
Надеюсь, баннер хоть они не выкинут, используют в следующие года, ведь он тоже, наверное, стоил бюджету как полгорода от снега почистить. Дикий народ у нас всё-таки, Куприн был прав.
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