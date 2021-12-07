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«Идеальный конус с пушистыми ветками». Главная ель Петербурга скоро станет ретро-красавицей и засияет на Дворцовой

Новогодняя елка, которая скоро украсит Дворцовую площадь, уже в пути. На эту роль выбрали 90-летнюю красавицу, росшую у деревни Котово в Приозерском районе Ленобласти.

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Печать

Как сообщает 7 декабря городской комитет по печати, весит избранница порядка 10 тонн. Ель выбирали по нескольким критериям: у победительницы ровный ствол, она образует «идеальный конус с пушистыми ветками», а также росла недалеко от дороги — спиливание не помешало соседним деревьям.

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Оформят ель в ретро-стиле, причем количество украшений впечатляет. Для нее приготовили по 300 метров серпантина и гирлянд из лампочек и флажков, а еще 5 тысяч метров светодиодных гирлянд. Также на ель повесят более 300 игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков — и, конечно, увенчают ее пятиконечной звездой.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
Ну может и будет стоять на Дворцовой,но это не точно,пока сбеглов там возвел сугробы грязного снега.
Znatok78
Мне лично жаль 90-летнюю красавицу. Если поставят такую же искусственную и нарядят, у меня ощущение праздника не уменьшится.
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