«Идеальный конус с пушистыми ветками». Главная ель Петербурга скоро станет ретро-красавицей и засияет на Дворцовой

Как сообщает 7 декабря городской комитет по печати, весит избранница порядка 10 тонн. Ель выбирали по нескольким критериям: у победительницы ровный ствол, она образует «идеальный конус с пушистыми ветками», а также росла недалеко от дороги — спиливание не помешало соседним деревьям.
Оформят ель в ретро-стиле, причем количество украшений впечатляет. Для нее приготовили по 300 метров серпантина и гирлянд из лампочек и флажков, а еще 5 тысяч метров светодиодных гирлянд. Также на ель повесят более 300 игрушек в виде шаров, домиков, снеговиков, лошадок, конфет, щелкунчиков — и, конечно, увенчают ее пятиконечной звездой.