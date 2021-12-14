В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель России. Посмотрите на 90-летнюю красавицу

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елену Крылову, в этом году главную новогоднюю ель страны нашли в деревне Новопареево городского округа Щелково. Девяностолетнее дерево высотой около 28 метров, диаметр его ствола равен 56 сантиметрам, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров.

В подмосковном Щелкове 14 декабря спилили ель, которая станет главным новогодним деревом России в этом году. Через несколько дней она украсит собой Соборную площадь Московского Кремля.

Замначальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов рассказал журналистам, что подходящее дерево выбирали с апреля из 37 «конкурсанток». Претендентки на «звание» главной новогодней елки страны проходят тщательный отбор и должны соответствовать заданным параметрам по высоте, возрасту и размаху ветвей, и к ним должно быть возможно подъезжать на тяжелой технике.

«Елка должна быть в возрасте порядка 100 лет. Каждое из требований обусловлено тем, что, например, столетняя елка уже заканчивает срок своей службы, жизнь, поэтому мы выбираем именно такую, чтобы меньше нанести урон природе», — добавил Кочанов.

В среду, 15 декабря, ели аккуратно подвяжут ветки и уложат дерево на специальную конструкцию для перевозки в Москву. Через пару дней ее завезут на Соборную площадь Московского Кремля через Спасскую башню.

Живую новогоднюю ель на Соборной площади Кремля вновь стали устанавливать с 2005 года. Дважды их рубили на родине Деда Мороза в Великом Устюге, но долгая транспортировка в Москву сказывалась на дереве не лучшим образом, поэтому все последние годы ель для Кремля выбирают в Подмосковье.