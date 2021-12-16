Братское поглощение. Зачем «Лента» покупает убыточный бизнес своего акционера

автор фото Эмин Джафаров/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Одна из крупнейших в России продовольственных сетей — «Лента» — объявила о приобретении онлайн-ретейлера «Утконос» 16 декабря. Как говорится в сообщении компании, она купит 100% ООО «Новый импульс — 50» у своего акционера «Севергрупп» за 20 млрд рублей. Доля будет передана «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года, затем «Утконос» объединится с уже действующим собственным интернет-бизнесом ретейлера под общим названием Lenta-U.

Слияние не стало для рынка полной неожиданностью. О нем заговорили еще в 2019 году, когда «Севергрупп» Алексея Мордашова, которой принадлежит «Утконос», стала владельцем 78,73% «Ленты». Но «Утконос» продолжил развиваться как самостоятельный бизнес и даже предпринял попытку экспансии в Петербург, правда, затем продал свой даркстор «Ленте». Тогда эксперты связали такую стратегию с планами Алексея Мордашова выйти из бизнеса, но этого не произошло.



Тем временем «Лента» экспериментировала с собственной доставкой. Согласно отчету за первое полугодие 2021 года, онлайн-выручка ретейлера составила 4,1 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в три раза. Но пока на нее приходится лишь 1,9% общей выручки. В этой сфере «Лента» заметно отстает от конкурентов. Например, в первом полугодии 2021 года оборот X5 Group в онлайне (экспресс-доставка, «Около» и «Перекресток Впрок») составил 23,6 млрд рублей.

«Утконос», основанный в 2000 году, — пионер рынка e-grocery в России. На данный момент ключевым рынком для онлайн-ретейлера является Москва, где его доля оценивается в 10%. За пределами Москвы и Московской области «Утконос» доставляет заказы в таких городах, как Калуга, Тверь и Тула. В 2020 году ретейлер отчитался о 2,7 млн заказов со средним чеком 5 359 рублей. Ассортимент «Утконоса» насчитывает более 85 000 SKU.

С покупкой «Утконоса» к «Ленте» перейдет два даркстора в собственности общей площадью 80 000 кв. м и два арендованных — 21 000 кв. м, расположенные в Москве и Московской области, а также автопарк (почти тысяча автомобилей) и штат сотрудников. После завершения сделки Дэнни Перекальски, генеральный директор «Утконоса», займет должность генерального директора Lenta-U.



Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин объяснил покупку «Утконоса» стремлением «значительно усилить конкурентные позиции в онлайн-сегменте в Москве», а также «существенно нарастить» интернет-бизнес компании и розничный бизнес в целом.

«Совместно «Лента Онлайн» и «Утконос» обеспечат полный охват ключевых потребностей покупателей и рыночных сегментов в онлайне», — заявил он. Стратегическая цель компании — занять 10% доли рынка e-grocery России к 2025 году, добавил старший независимый директор «Ленты» Стив Джонсон.

Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения путем закрытой подписки в пользу ООО «Севергрупп», при этом остальные акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. ООО «Севергрупп» приняло на себя обязательство по оплате уставного капитала «Ленты» в размере 20 млрд рублей.

Опоздали и переплатили

«Лента» пока не объявляла прогноз по финансовым результатам на 2022 год. Но биржа восприняла новость о поглощении «Утконоса» позитивно. Акции компании на Московской бирже в первые часы торгов взлетели на 10%. Но потом инвесторы умерили пыл: на данный момент они торгуются на 6% дороже, чем на момент закрытия биржи 15 декабря.



Тем не менее, по мнению экспертов, сделка — не самая выгодная для «Ленты». Учитывая несопоставимые масштабы бизнеса (выручка «Ленты» в 2020 году 445,5 млрд рублей, у «Утконоса» — 14,3 млрд рублей), «Утконос» в ней просто растворится. А вот доходность бизнеса может пострадать. Чистый убыток «Утконоса» в 2020 году — 3,9 млрд рублей, чистая прибыль «Ленты» 17,4 млрд рублей.

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков считает, что приобретение «Утконоса» имело смысл два года назад. И отказ от слияния можно даже назвать управленческой ошибкой, поскольку из-за этого обе компании не смогли в полной мере воспользоваться бумом сервисов доставки на фоне пандемии коронавируса. «Вызов 2020 года ни «Лента», ни «Утконос» не смогли принять: «Утконос» в силу бизнес-модели, «Лента» — поскольку ей самой пришлось наращивать экспертизу в области e-grocery», — комментирует эксперт.

В итоге синергетический эффект от двух онлайн-бизнесов теперь будет не таким сильным, каким мог быть. «Два года назад — это был бы эффективный шаг. Но, учитывая, что за два года «Лента» накопила свои компетенции в электронной коммерции, ускорение будет не столь значительное», — добавляет он.



При этом «Лента» за покупку «младшего брата», как назвал «Утконос» как-то его директор Дэнни Перекальски, переплатила в полтора-два раза, считает Иван Федяков. По его словам, бренд «Утконоса» «Ленте» не нужен, своя лояльная аудитория в регионах и так большая, а за 20 млрд рублей аналогичную инфраструктуру можно было легко создать с нуля.

По мнению эксперта, сделка больше похожа на желание «Севергрупп» списать многолетние убытки «Утконоса» на прибыльный бизнес «Ленты». «Возможно, менеджмент понял, что перспектив у «Утконоса» не осталось никаких, и начал заниматься оптимизацией», — считает Иван Федяков.

Миноритарным же акционерам «Ленты» основной владелец по сути навязал свой убыточный актив, считает управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко.

«Рыночного смысла в такой сделке нет вообще, покупатель тоже ничего не выиграет», — комментирует он. По словам предпринимателя, «Утконос» — это «чемодан без ручки»: его никому не продать, а на прибыль без жесткой реструктуризации его вывести нельзя. Но это потребовало бы инвестиций от 30 до 60 млрд рублей, на что не согласились бы акционеры. «Эту вечную дыру нужно было как-то закрыть», — резюмирует он.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

