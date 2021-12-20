Вслед за нефтью в понедельник с утра обвалились и российские акции

Сбербанк упал на 2,6%, «Газпром» — на 2,8%. Ни одна из топ-25 по объемам торгов бумага на российской бирже не смогла показать положительную динамику. Локальными успехами на этом фоне кажутся показатели золотодобывающих «Полюса» и «Полиметалла» — всего минус 0,37% и -0,07% соответственно.

Спустя 2,5 часа с открытия биржи падение индекса Мосбиржи составило 2,2%. Индекс голубых фишек — наиболее ликвидных российских активов — просел на 2,4%. Лидером падения среди крупнейших эмитентов стал «Лукойл» — его акции подешевели сразу на 6,15%. «ВКонтакте» подешевел на 6,05%, «Мечел» — на 5,71%.

Из менее ликвидных активов против общего тренда идут, к примеру, «Акрон», акции которого на общем фоне заметно выделяются положительной динамикой +5,75%, и «Совкомфлот» — +4,09%.

Падение рублевых котировок российских акций совпало со скачком курса рубля — он подешевел с начала торгов не сильно — примерно на 0,5%, зато резко — на 40 копеек за доллар всего за несколько минут с начала торговой сессии. Позже его цена корректировалась, но на общую распродажу российских активов это повлияло слабо.

Ослабление национальной валюты, несомненно, можно увязать с резким падением котировок на нефть. При том что в минувшую пятницу торги закрылись и без того на низком уровне — около 73 долл./баррель Brent, в первые же минуты понедельника нефть просела сразу более чем на доллар. К 12:00 котировки пробили психологически важную отметку 70 (упав до 69,63). Правда, затем наступила коррекция, и цену Brent удалось поднять до 70,5 долл./баррель.

Стоит отметить, что большинство аналитиков связывают падение котировок на нефть, а вслед за ней и курс рубля, и российские акции, с неопределенностью, вызванной широким распространением нового варианта коронавируса «омикрон». Многие страны в экстренном порядке вводят новые карантинные меры, что, как, видимо, ожидают трейдеры, ударит по спросу и промышленному потенциалу мировой экономики. Возможно, это немного подсластит пилюлю российским инвесторам, теряющим деньги на Мосбирже, но европейские рынки в понедельник также падают: британский FTSE 100 — на 1,5%, немецкий DAX — на 2,27. Так что, вполне возможно, неприятности на российском рынке только начинаются.