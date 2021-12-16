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«Лента» купит «младшего брата». Ретейлер выкупит «Утконос» у общего акционера за 20 млрд руб.

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Российский ретейлер «Лента» объявил о приобретении онлайн-ретейлера «Утконос». Как говорится в сообщении от 16 декабря, компания купит 100 % доли в ООО «Новый Импульс-50» у ООО «Севергрупп». Базовая цена сделки составляет 20 млрд рублей.

Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения путем закрытой подписки в пользу ООО «Севергрупп», при этом остальные акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. ООО «Севергрупп» приняло на себя обязательство по оплате уставного капитала «Ленты» в размере 20 млрд рублей.

Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».

«Утконос» — пионер рынка e-grocery в России. В 2020 году доля «Утконоса» на московском рынке e-grocery составляла около 10 %. За пределами Москвы и Московской области «Утконос» доставляет заказы в таких городах, как Калуга, Тверь и Тула. В 2020 годах выручка «Утконоса» составила 14,3 млрд рублей, количество заказов достигло 2,7 миллиона со средним чеком 5 359 рублей.

В настоящее время «Утконос» управляет двумя собственными дарксторами общей площадью 80 000 кв. м и двумя арендованными дарксторами общей площадью 21 000 кв. м, расположенными в Москве и Московской области. Компания использует собственную логистическую инфраструктуру, состоящую из 920 автомобилей, а также самостоятельно собирает заказы в дарксторах. Ассортимент «Утконоса» насчитывает более 85 000 SKU.

По условиям соглашения, ООО «Новый Импульс-50» будет передано «Ленте» до конца первой недели февраля 2022 года. После этого «Утконос» станет частью онлайн-бизнеса «Ленты» и получит название Lenta-U. После завершения сделки Дэнни Перекальски, генеральный директор «Утконоса», займет должность генерального директора Lenta-U.

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