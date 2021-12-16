«Лента» купит «младшего брата». Ретейлер выкупит «Утконос» у общего акционера за 20 млрд руб.

Российский ретейлер «Лента» объявил о приобретении онлайн-ретейлера «Утконос». Как говорится в сообщении от 16 декабря, компания купит
Сделка будет профинансирована за счет дополнительного выпуска акций «Ленты» и их размещения путем закрытой подписки в пользу ООО «Севергрупп», при этом остальные акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. ООО «Севергрупп» приняло на себя обязательство по оплате уставного капитала «Ленты» в размере 20 млрд рублей.
Приобретение «Утконоса» позволит «Ленте» значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах «выше среднего» и «премиум».