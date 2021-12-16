«А давайте десять полицейских арестуем!» Как майора обвинили в смерти ребенка у асоциальной матери

По информации издания, вечером 15 декабря по инициативе прокурора Кировского района Петербурга Игоря Донгаузера Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК — халатность. Тут же подозреваемой стала майор инспекции по делам несовершеннолетних Наталья Куц (ей мера пресечения не избиралась, она одна воспитывает двоих детей). Но это стало событием для ее коллег. Сегодня сотни сотрудников пересылают друг другу эмоциональные сообщения, а генерал Плугин 16 декабря обратился к прокурору Петербурга Мельнику. Формально — предложение разобраться. Фактически — если так, то как вы предлагаете работать вместе?

47news выяснил, что это за история и какие эмоции бурлят среди полицейских.

Суть дела действительно необычна и неожиданна.



На учете в инспекции Кировского района состоит семья из матери и троих детей. Причина — образ жизни женщины. Следовательно, майор Куц обязана была за ними присматривать, профилактировать, не допускать и перевоспитывать. 14 декабря эта мать оставила трехлетнего сына одного в квартире на проспекте Стачек, и «при невыясненных обстоятельствах» (цитата из постановления о возбуждении дела) случился пожар, при котором ребенок задохнулся дымом. Вот, в общем-то, и все.



Далее пошла мгновенная проверка.



Установили, кто инспектор по несовершеннолетним, и напечатали постановление. В документе указали: «…в связи с оставлением … детей без присмотра на длительный период времени (часы), Куц небрежно отнеслась к выполнению возложенных на нее обязанностей». И добавили: «во время происшествия Куц находилась в служебное время, в форменном обмундировании». Как говорится, нечем крыть. Майор реально находилась в своем кабинете.



Один из наших собеседников в полиции прокомментировал: «Тогда хотелось бы видеть всю «преступную группу» — органы опеки, участкового, ту же прокуратуру, кто неусыпно надзирает… а давайте человек десять арестуем!»

