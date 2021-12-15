КС: Детей, рождённых после смерти отца-военнослужащего, должны учитывать при обеспечении жильём

Конституционный суд России восстановил имущественные права детей военнослужащих. Ребёнка, родившегося после смерти отца, нельзя исключать из состава его семьи и лишать связанных с этим статусом социальных гарантий.
Как следует из постановления, опубликованного 15 декабря, КС рекомендовал поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащего», который в статье 15.1 предписывает при решении жилищного вопроса определять состав семьи военнослужащего на дату его смерти. От количества человек в семье зависит площадь выделяемой государством квартиры или размер субсидии.
Проверить норму на соответствие Конституции попросил 1-й Восточный окружной военный суд. В его производстве находится дело Гуландомы Курбоновой — вдовы старшего сержанта, умершего во время прохождения службы. Через пять месяцев после этого женщина родила дочь.
Восточное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны отказалось признавать девочку членом семьи военного. Курбоновых сняли с учета нуждающихся в жилье, выплатив им субсидию без учёта новорождённой. Женщина обратилась в Хабаровский гарнизонный военсуд, который встал на её сторону. Минобороны обжаловало решение.
КС отметил, что спорная норма изначально была направлена именно на защиту интересов жён и детей военных. «Предполагалось, что на день гибели
военнослужащего происходит оценка жилищных прав, сформировавшихся к этому моменту как у членов его семьи, так и у него самого. Однако на практике это положение стало пониматься так, что на момент смерти определяется именно состав семьи, сохраняющей право на жилищное обеспечение, а значит, отсутствует возможность включить в число её членов ребёнка, рождённого после смерти военнослужащего», — говорится в постановлении.
Конституционный суд пришёл к выводу, что норма не соответствует основному закону и нарушает не только права новорождённых, но и всей семьи, которая получает меньшее жильё.
До тех пор, пока законодательство не будет скорректировано, детей, родившихся после смерти отцов-военнослужащих, следует включать в состав его семьи.