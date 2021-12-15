КС: Детей, рождённых после смерти отца-военнослужащего, должны учитывать при обеспечении жильём

Как следует из постановления, опубликованного 15 декабря, КС рекомендовал поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащего», который в статье 15.1 предписывает при решении жилищного вопроса определять состав семьи военнослужащего на дату его смерти. От количества человек в семье зависит площадь выделяемой государством квартиры или размер субсидии.

Конституционный суд России восстановил имущественные права детей военнослужащих. Ребёнка, родившегося после смерти отца, нельзя исключать из состава его семьи и лишать связанных с этим статусом социальных гарантий.

Проверить норму на соответствие Конституции попросил 1-й Восточный окружной военный суд. В его производстве находится дело Гуландомы Курбоновой — вдовы старшего сержанта, умершего во время прохождения службы. Через пять месяцев после этого женщина родила дочь.

Восточное региональное управление жилищного обеспечения Минобороны отказалось признавать девочку членом семьи военного. Курбоновых сняли с учета нуждающихся в жилье, выплатив им субсидию без учёта новорождённой. Женщина обратилась в Хабаровский гарнизонный военсуд, который встал на её сторону. Минобороны обжаловало решение.

КС отметил, что спорная норма изначально была направлена именно на защиту интересов жён и детей военных. «Предполагалось, что на день гибели

военнослужащего происходит оценка жилищных прав, сформировавшихся к этому моменту как у членов его семьи, так и у него самого. Однако на практике это положение стало пониматься так, что на момент смерти определяется именно состав семьи, сохраняющей право на жилищное обеспечение, а значит, отсутствует возможность включить в число её членов ребёнка, рождённого после смерти военнослужащего», — говорится в постановлении.