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Мини-зоопарк на Садовой взяла на контроль прокуратура. На фото — грустные еноты

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К индивидуальному предпринимателю, организовавшему выставку енотов на Садовой улице, 24, в центре Петербурга, есть вопросы у прокуратуры Центрального района.

Как сообщает 9 декабря пресс-служба городской прокуратуры, сотрудники ведомства проверили экспозицию с привлечением специалистов Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

В мини-зоопарке в двух изолированных комнатах живут 10 енотов. Как оказалось, законодательство об ответственном обращении с животными там соблюдается не в полном объёме, некоторые ветеринарно-санитарные правила не исполняются. Например, в журнале наблюдений за животными нет сведений об их физическом состоянии и здоровье, в помещении для хранения кормов отсутствуют термометр и гигрометр, не оказалось у хозяина и сопроводительных документов на корма.

Фото пресс-службы прокуратуры Петербурга
Фото пресс-службы прокуратуры Петербурга
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«Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес индивидуального предпринимателя. Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений поставлены на контроль», — отмечается в сообщении.

Фото пресс-службы прокуратуры Петербурга
Фото пресс-службы прокуратуры Петербурга

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Комментарии (4)

simak
Кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь видел весёлых енотов?!
Хейм
Были в этом зоопарке буквально несколько дней назад с ребенком. Еноты очень довольные, толстые, их там очень любят, дети в восторге. Но как обычно перевесит отсутствие одной из миллиона бумажек и гигрометра.
angel of death
особенно умиляет надпись на фото: "руки не совать - штраф палец"... мы в Иране? =)
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