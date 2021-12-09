Мини-зоопарк на Садовой взяла на контроль прокуратура. На фото — грустные еноты

К индивидуальному предпринимателю, организовавшему выставку енотов на Садовой улице, 24, в центре Петербурга, есть вопросы у прокуратуры Центрального района.
Как сообщает 9 декабря пресс-служба городской прокуратуры, сотрудники ведомства проверили экспозицию с привлечением специалистов Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
В мини-зоопарке в двух изолированных комнатах живут 10 енотов. Как оказалось, законодательство об ответственном обращении с животными там соблюдается не в полном объёме, некоторые ветеринарно-санитарные правила не исполняются. Например, в журнале наблюдений за животными нет сведений об их физическом состоянии и здоровье, в помещении для хранения кормов отсутствуют термометр и гигрометр, не оказалось у хозяина и сопроводительных документов на корма.
«Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес индивидуального предпринимателя. Рассмотрение акта прокурорского реагирования, а также фактическое устранение нарушений поставлены на контроль», — отмечается в сообщении.