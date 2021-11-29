Искусство адаптации. Как небольшой бизнес сохранял свои позиции в непростом 2021 году

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Участники круглого стола “Фонтанки” и “ТТ Финанс” обсудили, что в 2021 году малый и средний бизнес продемонстрировал свою гибкость и желание адаптироваться к новым реалиям предпринимательской жизни. Об этом, в частности, говорит спрос на кредиты на развитие бизнеса.

Новые меры Перед введением нерабочих дней в ноябре правительство утвердило меры поддержки для малых и средних компаний — одной из них стала субсидия в размере одного МРОТ на работающих сотрудников, прием заявок на которые стартовал с ноября. В списке претендентов первоначально было 11 направлений бизнеса, однако сегодня отраслей в нем уже 21: в него попали физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, зоопарки, кинотеатры, музеи, развлекательные учреждения, стоматологические кабинеты, парикмахерские салоны красоты. В целом около 3 млн работников могут получить в рамках этого гранта 38,5 млрд рублей. Как уточнил Александр Абросимов, уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге, непродовольственный ретейл не удалось включить в этот список: у правительства жесткая позиция — предприятия этой отрасли должны переходить на онлайн-формы продаж и доставку.

— Мы пишем обращения, чтобы нас включили список пострадавших, — отметила представитель Ассоциации непродовольственной торговли Ирина Валерьянова. — Переход на маркетплейсы не для нас: чтобы нормально зайти туда, нужны огромные деньги — это под силу только крупным магазинам. Выход на маркетплейсы сегодня — это сложная задача, требующая больших финансовых затрат, привлечения специалистов в создании фото и видеоконтента, в инфографике, маркировке, упаковке, логистике, продвижении карточки. Это отдельная большая работа, которая не по силам большинству предпринимателей микробизнеса. И странно, что это не понимают те, от кого сегодня зависит поддержка МСП в условиях коронавируса. Еще одна мера поддержки — льготные кредиты с беспроцентным полугодовым периодом и возможностью платить оставшуюся сумму в течение года равными долями.

— Я не ярый сторонник кредитования и посоветовал бы предпринимателям внимательно относиться к нему, так как это деньги не бесплатные, хоть и льготные, — говорит омбудсмен.

В рамках федерального 976-го постановления от июля этого года один МРОТ положен бизнесу, который приостанавливал работу на две и более недели. На выплаты уже подали 119 тысяч заявлений, соответствующих критериям заявителей оказалось около 13 тысяч, в сумме субсидию получили 85 тысяч компаний. А на субсидии в рамках 576-го постановления от прошлого года поступило 122 тысячи заявок, из которых соответствовало критериям 78 тысяч предприятий, 388 тысяч сотрудников получили выплаты. — По региональным мерам поддержки некоторые предложения от бизнеса сейчас на согласовании у исполнительных органов власти. Хотя вряд ли стоит надеяться, что их учтут в полном размере и расширят, — добавил Александр Абросимов. Также на отрасль «давит» отмена ЕНВД с переходом на УСН, маркировка товаров, перспектива принятия законопроекта, по которому только магазины площадью менее 50 метров могут воспользоваться патентом, рассказала Ирина Валерьянова. На этом фоне небольшим непродовольственным предприятиям сложно кредитоваться. Эксперт считает, что для малого бизнеса нужны реальные кредитные программы и «коробочные решения» от банков, а не только государственные программы.

Попасть в число избранных Петербург активно участвовал в расширении списка ОКВЭД пострадавших видов бизнеса: его пополнили 9 новых отраслей — в том числе бытовые услуги и стоматология. Однако, как уточнила Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты, это федеральные меры, а вот на региональном уровне у нас по-прежнему ничего не предложили предпринимателям: — А ведь у работодателя остаются кредитные обязательства, арендная плата, ЖКУ. На все это нужны средства, а «нерабочих дней» было 9 — это треть месяца. Где брать на все это деньги, ответа пока в правительстве не дали. Также многие предприниматели столкнулись с проблемами при обращении через ФНС за компенсацией МРОТ. Система их не пропускала как якобы не включенных в реестр МСП. В таком случае, как отметила эксперт, имеет смысл обращаться через электронный документооборот и зафиксировать дату обращения. С 1 ноября 2021 года запущена программа кредитования ФОТ 3.0, которая предполагает выдачу кредита в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника под 3% в год. По словам Ляльи Садыковой, предприниматели жалуются на навязывание некоторыми банками страхования в случае одобрения такого кредита. Это только увеличивает нагрузку на и без того пострадавший бизнес. Кроме того, заемщики по программе ФОТ 3.0 должны обязательно быть участниками предыдущей ФОТ 2.0. Однако компании, которые только прошлым летом привели свои ОКВЭД в соответствии с программой, часто не могут воспользоваться этой мерой, получая отказы по формальному признаку.

— Я не видела ни одного предпринимателя, сменившего ОКВЭД, который получил бы одобрение по этой программе, — добавила Садыкова. — У банков нет 100-процентной уверенности, в постановлении разночтения, так что мы ждем уточнений от Минэкономразвития. Еще один пул предпринимателей, получающих отказы, — те, кто не справился с условиями программы (например, не сохранил штат), но по обязательствам выплатили все по коммерческой ставке. Система не дает выдать им кредит — как ненадежным заемщикам. Лялья Садыкова отметила, что одно из важнейших требований ФОТ 3.0 — сохранение 90% штата с июля 2021 года. У многих эта картина меняется не в лучшую сторону, и под программу они уже сейчас не подходят. Эксперт считает, что можно было бы сохранить ограничение по сохранению численности штата в 80%: с ним по предыдущим программам поддержки справились 98% предпринимателей. Как заявил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, на первом этапе программы ФОТ воспользовались более 1300 клиентов Сбербанка на Северо-Западе на общую сумму 2,5 млрд рублей. По Петербургу и Ленобласти поддержку получили более 600 компаний, общий объём выплат превысил 1 млрд рублей.

Директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон подчеркнул: среди предпринимателей очень большой популярностью пользовалась программа ФОТ 2.0. — В банке 99% компаний справились с условиями программы, сохранили штат сотрудников и получили полное списание кредитных обязательств. В рамках данной программы Санкт-Петербургский филиал ПСБ в 2020 году прокредитовал более 2 тыс. предприятий на сумму свыше 4 млрд рублей, — отметил Александр Хайкинсон. — С 1 ноября этого года запущена аналогичная программа под названием ФОТ 3.0. По ней можно получить финансирование под 3% годовых на срок до 18 месяцев. — При этом клиент может легко оформить такой кредит онлайн. Обычно решение по нему принимается в течение нескольких часов, и заемщику не нужно оформлять залог или поручительство. На сегодня в ПСБ по этой модели можно получить финансирование до 10 млн рублей, — дополнил эксперт банка. «Кровеносная система» бизнеса По итогам 9 месяцев 2021 года Сбербанк выдал малому бизнесу Северо-Запада 71,5 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом рост по Санкт-Петербургу превысил 30%, а выдачи — 40 млрд рублей. Как заметил Виктор Вентимилла Алонсо, в последнее время набирает популярность кредитная бизнес-карта, по которой действуют специальные условия: 100 дней льготного беспроцентного периода кредитования и бесплатное обслуживание в течение трех лет. Кроме госпрограмм Сбер запустил собственную программу поддержки малого и среднего предпринимательства для снижения финансовой нагрузки в период ограничений. В программу вошли такие меры, как упрощённая реструктуризация кредитов, отмена части комиссий в период локдаунов. Также совместно с компаниями экосистемы банк развивает линейку бесплатных сопутствующих сервисов.