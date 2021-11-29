Искусство адаптации. Как небольшой бизнес сохранял свои позиции в непростом 2021 году

Участники круглого стола “Фонтанки” и “ТТ Финанс” обсудили, что в 2021 году малый и средний бизнес продемонстрировал свою гибкость и желание адаптироваться к новым реалиям предпринимательской жизни. Об этом, в частности, говорит спрос на кредиты на развитие бизнеса.
Новые меры
Перед введением нерабочих дней в ноябре правительство утвердило меры поддержки для малых и средних компаний — одной из них стала субсидия в размере одного МРОТ на работающих сотрудников, прием заявок на которые стартовал с ноября. В списке претендентов первоначально было 11 направлений бизнеса, однако сегодня отраслей в нем уже 21: в него попали физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, зоопарки, кинотеатры, музеи, развлекательные учреждения, стоматологические кабинеты, парикмахерские салоны красоты. В целом около 3 млн работников могут получить в рамках этого гранта 38,5 млрд рублей. Как уточнил Александр Абросимов, уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге, непродовольственный ретейл не удалось включить в этот список: у правительства жесткая позиция — предприятия этой отрасли должны переходить на онлайн-формы продаж и доставку.
— Мы пишем обращения, чтобы нас включили список пострадавших, — отметила представитель Ассоциации непродовольственной торговли Ирина Валерьянова. — Переход на маркетплейсы не для нас: чтобы нормально зайти туда, нужны огромные деньги — это под силу только крупным магазинам.
Выход на маркетплейсы сегодня — это сложная задача, требующая больших финансовых затрат, привлечения специалистов в создании фото и видеоконтента, в инфографике, маркировке, упаковке, логистике, продвижении карточки. Это отдельная большая работа, которая не по силам большинству предпринимателей микробизнеса. И странно, что это не понимают те, от кого сегодня зависит поддержка МСП в условиях коронавируса.
Еще одна мера поддержки — льготные кредиты с беспроцентным полугодовым периодом и возможностью платить оставшуюся сумму в течение года равными долями.
— Я не ярый сторонник кредитования и посоветовал бы предпринимателям внимательно относиться к нему, так как это деньги не бесплатные, хоть и льготные, — говорит омбудсмен.
В рамках федерального 976-го постановления от июля этого года один МРОТ положен бизнесу, который приостанавливал работу на две и более недели. На выплаты уже подали 119 тысяч заявлений, соответствующих критериям заявителей оказалось около 13 тысяч, в сумме субсидию получили 85 тысяч компаний. А на субсидии в рамках 576-го постановления от прошлого года поступило 122 тысячи заявок, из которых соответствовало критериям 78 тысяч предприятий, 388 тысяч сотрудников получили выплаты.
— По региональным мерам поддержки некоторые предложения от бизнеса сейчас на согласовании у исполнительных органов власти. Хотя вряд ли стоит надеяться, что их учтут в полном размере и расширят, — добавил Александр Абросимов.
Также на отрасль «давит» отмена ЕНВД с переходом на УСН, маркировка товаров, перспектива принятия законопроекта, по которому только магазины площадью менее 50 метров могут воспользоваться патентом, рассказала Ирина Валерьянова. На этом фоне небольшим непродовольственным предприятиям сложно кредитоваться. Эксперт считает, что для малого бизнеса нужны реальные кредитные программы и «коробочные решения» от банков, а не только государственные программы.
Попасть в число избранных
Петербург активно участвовал в расширении списка ОКВЭД пострадавших видов бизнеса: его пополнили 9 новых отраслей — в том числе бытовые услуги и стоматология.
Однако, как уточнила Лялья Садыкова, собственник сети салонов красоты «Лаки Лайк», общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей в индустрии красоты, это федеральные меры, а вот на региональном уровне у нас по-прежнему ничего не предложили предпринимателям:
— А ведь у работодателя остаются кредитные обязательства, арендная плата, ЖКУ. На все это нужны средства, а «нерабочих дней» было 9 — это треть месяца. Где брать на все это деньги, ответа пока в правительстве не дали.
Также многие предприниматели столкнулись с проблемами при обращении через ФНС за компенсацией МРОТ. Система их не пропускала как якобы не включенных в реестр МСП. В таком случае, как отметила эксперт, имеет смысл обращаться через электронный документооборот и зафиксировать дату обращения.
С 1 ноября 2021 года запущена программа кредитования ФОТ 3.0, которая предполагает выдачу кредита в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника под 3% в год. По словам Ляльи Садыковой, предприниматели жалуются на навязывание некоторыми банками страхования в случае одобрения такого кредита. Это только увеличивает нагрузку на и без того пострадавший бизнес. Кроме того, заемщики по программе ФОТ 3.0 должны обязательно быть участниками предыдущей ФОТ 2.0. Однако компании, которые только прошлым летом привели свои ОКВЭД в соответствии с программой, часто не могут воспользоваться этой мерой, получая отказы по формальному признаку.
— Я не видела ни одного предпринимателя, сменившего ОКВЭД, который получил бы одобрение по этой программе, — добавила Садыкова. — У банков нет 100-процентной уверенности, в постановлении разночтения, так что мы ждем уточнений от Минэкономразвития.
Еще один пул предпринимателей, получающих отказы, — те, кто не справился с условиями программы (например, не сохранил штат), но по обязательствам выплатили все по коммерческой ставке. Система не дает выдать им кредит — как ненадежным заемщикам. Лялья Садыкова отметила, что одно из важнейших требований ФОТ 3.0 — сохранение 90% штата с июля 2021 года. У многих эта картина меняется не в лучшую сторону, и под программу они уже сейчас не подходят. Эксперт считает, что можно было бы сохранить ограничение по сохранению численности штата в 80%: с ним по предыдущим программам поддержки справились 98% предпринимателей.
Как заявил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо, на первом этапе программы ФОТ воспользовались более 1300 клиентов Сбербанка на Северо-Западе на общую сумму 2,5 млрд рублей. По Петербургу и Ленобласти поддержку получили более 600 компаний, общий объём выплат превысил 1 млрд рублей.
Директор департамента малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон подчеркнул: среди предпринимателей очень большой популярностью пользовалась программа ФОТ 2.0.
— В банке 99% компаний справились с условиями программы, сохранили штат сотрудников и получили полное списание кредитных обязательств. В рамках данной программы Санкт-Петербургский филиал ПСБ в 2020 году прокредитовал более 2 тыс. предприятий на сумму свыше 4 млрд рублей, — отметил Александр Хайкинсон. — С 1 ноября этого года запущена аналогичная программа под названием ФОТ 3.0. По ней можно получить финансирование под 3% годовых на срок до 18 месяцев.
— При этом клиент может легко оформить такой кредит онлайн. Обычно решение по нему принимается в течение нескольких часов, и заемщику не нужно оформлять залог или поручительство. На сегодня в ПСБ по этой модели можно получить финансирование до 10 млн рублей, — дополнил эксперт банка.
«Кровеносная система» бизнеса
По итогам 9 месяцев 2021 года Сбербанк выдал малому бизнесу Северо-Запада 71,5 млрд рублей. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом рост по Санкт-Петербургу превысил 30%, а выдачи — 40 млрд рублей. Как заметил Виктор Вентимилла Алонсо, в последнее время набирает популярность кредитная бизнес-карта, по которой действуют специальные условия: 100 дней льготного беспроцентного периода кредитования и бесплатное обслуживание в течение трех лет. Кроме госпрограмм Сбер запустил собственную программу поддержки малого и среднего предпринимательства для снижения финансовой нагрузки в период ограничений. В программу вошли такие меры, как упрощённая реструктуризация кредитов, отмена части комиссий в период локдаунов. Также совместно с компаниями экосистемы банк развивает линейку бесплатных сопутствующих сервисов.
Чем больше поддержки получает малый и средний бизнес, тем лучше банковскому сектору — ведь банки растут вместе с клиентами, сообщил директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге Денис Колов.
— Среди клиентов Росбанка большим спросом пользовались льготные кредиты для субъектов МСП по программе 1764. В целом по банку рост продаж по этой программе составил более 50%, — пояснил Денис Колов. — В работе с МСП мы все чаще применяем диджитал-инструменты, но мы сторонники human-digital, «человечной цифровизации». Мы в этом году открыли в Петербурге три «живых» офиса, так как видим потенциал для развития бизнеса в городе — когда необходима консультация менеджера, то всегда можно приехать в отделение. Ведь если клиент приходит лично, значит, его вопрос сложный и требует индивидуального решения. Что касается кредитования, то мы стараемся искать компромисс в каждой сделке; всегда подходим к вопросу кредитования индивидуально; предлагаем, в том числе, программы реструктуризации. Росбанк придерживается взвешенного подхода к оценке заемщиков. Как и все банки, мы заинтересованы в росте кредитования и процветании компаний малого бизнеса. Дополнительно отмечу: в этом году пользовались популярностью банковские гарантии — решения у нас принимались гибко. В ноябре ситуация немного изменилась: многие предпринимателя взяли паузу в связи с непониманием, что будет дальше.
Портфель кредитов МСБ в ПСБ достиг 171 млрд рублей — рост составил 24% за девять месяцев 2021 года.
— Динамика — одна из лучших на рынке. Банк себя чувствует хорошо — во многом благодаря универсальной модели развития бизнеса, — резюмировал Александр Хайкинсон.
— В рамках работы с программами ФОТ 2.0 ПСБ вошел в топ финансовых организаций по количеству выданных кредитов. С помощью сервиса ФНС специалисты банка получают актуальные сведения о предприятиях МСБ, на основании которых принимаются решения об одобрении кредитов. Быстрота обработки информации позволяет существенно сократить время рассмотрения заявок, — отметил Игорь Петров.
— С 1 ноября 2021 года стартовала совместная программа Минэкономразвития и Корпорации МСП. В рамках данной меры поддержки субъекты малого и среднего бизнеса могут получить кредит по ставке не более 8,5% годовых на срок до 1,5 лет, — пояснил Александр Хайкинсон. — Банки могут предложить и более длительный срок кредитования. Кстати, полученные средства предприниматель может направить на реструктуризацию кредита в банке, в котором он был взят ранее.
— В работе с малым и средним бизнесом наш банк специализируется на электронных банковских гарантиях, — продолжила Мария Батталова, управляющий филиалом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге. — Мы даем возможность компаниям получить доступ к участию в тендерах. В Петербурге это сейчас один из самых популярных продуктов у предпринимателей. Кроме того, многие собственники бизнеса сейчас берут на себя ипотечные кредиты и получают денежные средства под залог недвижимости, что позволяет им получить им более длинный срок по кредитной линии с меньшим платежом.
Как отметила Мария Батталова, интерес предпринимателей к гарантиям вырос сразу по нескольким причинам. Получить решение от банка можно оперативно, максимум за сутки, а выпуск самой банковской гарантии после одобрения занимает всего три часа. Ускоряет процесс онлайн-формат: пакет документов высылается в банк дистанционно, подписать их можно электронной цифровой подписью. Но для идентификации сотрудник банка может приехать к клиенту в офис.
Цвет настроения — средний
Ежемесячно специалисты ПСБ совместно с «Опорой России» проводят исследование деловой активности и настроений малого и среднего бизнеса — оно называется «индекс RSBI». В Санкт-Петербурге в октябре 2021 года бизнес-активность осталась на прежнем уровне — как в сентябре, то есть без существенных изменений. Как пояснил Игорь Петров, заместитель директора департамента среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ, «ватерлиния», отражающая спад предпринимательской активности, — это показатель RSBI в 50 пунктов.
— В конце лета индекс традиционно тянули вверх показатели инвестиций и кредитования, ситуацию с которыми многие бизнесмены оценивали положительно. К осени эти показатели немного снизились. Но в целом сегодня деловая активность находится в зоне роста, — резюмировал специалист.
— Бизнес, особенно малый, очень чутко реагирует и быстро перестраивается в любых сложных условиях, — добавил Александр Абросимов. — По моим данным, бизнес не восстановился, хотя банки говорят о росте. В рамках института уполномоченных мы тоже проводили мониторинг более 7 тысяч компаний из 85 регионов, так вот — 62,7% респондентов указали, что за 2021 год оборот их компаний так и не восстановился до докризисного уровня, 4,5% сменили сферу деятельности и только 28% восстановили обороты.
По словам Абросимова, бизнес сегодня особенно беспокоит рост закупочных цен — 68% респондентов указали эту проблему как основную.
—У нас в городе активно прорабатывается законопроект об увеличении стоимости патентов по 111 направлениям, — продолжил Абросимов. — Мы считаем, что это окажет значительное негативное влияние на бизнес, который использует патенты, даже при условии использования федеральной льготы — страховых взносов. Кроме того, я не думаю, что в ближайшее время доходы бизнеса в условиях ограничения будут сопоставимы с 2019 годом, поэтому надо донести до органов власти, что нововведение только увеличит финансовую нагрузку.
Кроме банков
Кроме банков в Петербурге есть еще одна структура, где малому и среднему бизнесу могут помочь. Совокупность программ Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса помогла множеству петербургских предпринимателей успешно пережить пик кризиса.
Как рассказала директор некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания» Александра Питкянен, итоги 9 месяцев 2021 года закрепили сложившуюся закономерность: востребованность программ помощи от Фонда растет. Так, на 140% стало больше заявок на получение поддержки Фонда по основной программе — предоставлению поручительств. Всего предоставили 318 поручительств на общую сумму 4,7 млрд. рублей, что обеспечило малое и среднее предпринимательство кредитными ресурсами в размере 11,1 млрд. рублей. Тем самым объемы оказанной за 9 месяцев 2021 года поддержки достигли уровня итогов 2020 года.
В период преодоления экономических последствий пандемии также зарекомендовала себя программа микрофинансирования Фонда. На текущий момент полностью реализована программа поддержки субъектов МСП в виде беззалоговых займов: выданы 18 зарплатных займов без залога субъектам сферы туризма на 44,5 млн. рублей и 65 зарплатных займов компаниям сферы общественного питания на 201,4 млн. рублей, а также 82 займа на возобновление деятельности на общую сумму 354,1 млн. рублей.
Кроме того, за 9 месяцев по программе микрофинансирования с залоговым обеспечением выданы 123 займа на общую сумму 468,3 млн. рублей. Это превысило на 30% показатели аналогичного периода прошлого года.
Можно говорить о тенденции роста средней суммы займа и поручительства Фонда. Так, средняя сумма займа по итогам 9 месяцев составила 3,8 млн. рублей, средняя сумма предоставленного поручительства Фонда — 14,9 млн. рублей. Тем самым аналогичные показатели 2020 года превышены на 23% и 6% соответственно.
На будущее
Практически все банки сохраняют офисы офлайн-обслуживания и при этом развивают онлайн-сервисы. Как отметил Виктор Вентимилла Алонсо, у клиентов Сбера есть доступ практически ко всем услугам экосистемы онлайн в личном кабинете СберБизнес Онлайн. Подавляющее большинство заявок на кредитование банк получает от малого бизнеса дистанционно. При этом продолжают работу около 50 офисов обслуживания корпоративных клиентов в Петербурге, где можно получить полный спектр банковских услуг — от регистрации бизнеса до оформления страховки и решений экосистемы.
— Все больше банковских продуктов клиенты получают онлайн. Например, в настоящее время мобильным банком ПСБ пользуется почти 80% клиентов МСБ, — подчеркнул Игорь Петров. — У предпринимателей востребованы онлайн-кредиты, которые позволяют подать заявку, приложив при этом не более двух документов. А чат-бот ПСБ, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет, направленный в мессенджер WhatsApp, и предлагает клиенту уже заполненное платежное поручение.
— У нас после того, как в 2020 году мы перевели большинство сервисов в онлайн, почти все клиенты МСБ переходят из офлайна в более удобный для них удаленный формат, — продолжила Мария Батталова. — Поэтому все процессы мы стараемся перевести в онлайн. Но, конечно, на сто процентов офлайн не работает: люди средней возрастной категории, у которых человеческое общение выигрывает, приходят в офисы. Но все активнее в цифру переходит коммуникация между нами и партнерами. При этом у 90% наших клиентов есть доступ в интернет-банк.
— А я не хотела бы, чтобы у банков развивались экосистемы и маркетплейсы, — говорит Лялья Садыкова. — Я бы максимально прилагала усилия, чтобы ограничить эту «всеядность» банков. Все, что нужно предпринимателям, просто: дешевый эквайринг, доступное банковское обслуживание, доступные онлайн кредитные продукты с увеличением сроков кредитования до трех-пяти лет минимум.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что диалог и открытость с обеих сторон необходимы. Добросовестные предприниматели не заинтересованы портить кредитные истории, так что бежать от обязательств никто не хочет. Не заинтересованы усложнять отношения также и банки.
Александр Абросимов выразил пожелания к банкам: более щадяще подходить к кредитованию, внимательнее присматриваться к каждой ситуации.
— Нельзя винить предпринимателя за уволившегося сотрудника, — пояснил он. — Желающего уйти не удержать. Получается, что бизнес не выполнил условия по сохранению штата для кредита, и в программе появилась галочка, что он «недобропорядочный». Мы уже становимся заложниками цифровизации — не должны человеку отказывать на основании одной галочки в системе. Может банкам стоит более внимательно относиться к заявлениям предпринимателей и индивидуально рассматривать исполнение всех обязательств?
Анна Романова, «Фонтанка.ру»