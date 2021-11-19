В первой инстанции по иску администрации Центрального района суд постановил закрасить граффити 26 октября. Решение вступит в силу через месяц после этого, если не будет оспорено. В этом случае у ТСЖ будет 30 дней, чтобы исполнить требование суда.
Десятиметровое изображение портрета писателя появилось на стене дома в центре Петербурга в 2016 году и успело стать неформальной достопримечательностью. Один из авторов, художник Павел Мокич, рассказывал о смысле этого проекта.
В апреле 2021 года стало известно, что граффити грозит уничтожение в судебном порядке, хотя за его сохранение высказались глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, Союз писателей Петербурга, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.
Как следует из последнего ответа администрации Центрального района на обращение депутата Заксобрания города Бориса Вишневского, на граффити неоднократно поступали жалобы, а в суде истец поддерживал ходатайства об отложении заседаний, чтобы дать возможность попытаться согласовать изображение.
ТСЖ «Маяковского 11» оспорит решение суда об уничтожении граффити с Хармсом
ТСЖ дома №11 по улице Маяковского намерено оспорить решение Дзержинского районного суда, который постановил закрасить граффити с писателем Даниилом Хармсом. Эту информацию «Фонтанке» 19 ноября подтвердила глава товарищества Екатерина Шалухина. «Да, собираемся», — ответила она на соответствующий вопрос.
В первой инстанции по иску администрации Центрального района суд постановил закрасить граффити 26 октября. Решение вступит в силу через месяц после этого, если не будет оспорено. В этом случае у ТСЖ будет 30 дней, чтобы исполнить требование суда.
В доме 11 на улице Маяковского поэт и писатель Даниил Хармс (Ювачев) прожил без малого 15 лет — до ареста 23 августа 1941 года за «пораженческие настроения», «контрреволюционную пораженческую агитацию».
Хармс — основоположник абсурдизма в русской литературе, участник объединения ОБЭРИУ. В первый раз арестован был в декабре 1931 года, по некоторым источникам, за то, что пел «Боже, царя храни!». Умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты». К столетию Даниила Хармса в 2005 году на фасаде дома была установлена мемориальная доска работы петербургского архитектора и скульптора Вячеслава Бухаева.