ТСЖ «Маяковского 11» оспорит решение суда об уничтожении граффити с Хармсом

В первой инстанции по иску администрации Центрального района суд постановил закрасить граффити 26 октября. Решение вступит в силу через месяц после этого, если не будет оспорено. В этом случае у ТСЖ будет 30 дней, чтобы исполнить требование суда.



Десятиметровое изображение портрета писателя появилось на стене дома в центре Петербурга в 2016 году и успело стать неформальной достопримечательностью. Один из авторов, художник Павел Мокич, рассказывал о смысле этого проекта.



В апреле 2021 года стало известно, что граффити грозит уничтожение в судебном порядке, хотя за его сохранение высказались глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, Союз писателей Петербурга, Александр Розенбаум и заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.



Как следует из последнего ответа администрации Центрального района на обращение депутата Заксобрания города Бориса Вишневского, на граффити неоднократно поступали жалобы, а в суде истец поддерживал ходатайства об отложении заседаний, чтобы дать возможность попытаться согласовать изображение.

