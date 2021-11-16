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Попытка убийства блокадницы в Петербурге стала пьяной разборкой. Сиделку оставили на свободе

В Петербурге вынесли приговор сиделке за нападение на блокадницу

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Суд вынес приговор по делу об избиении 98-летней жительницы блокадного Ленинграда. Распустившую руки сиделку деклассировали с несостоявшейся убийцы до нетрезвой склочницы и оставили на свободе.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 16 ноября, приговор Любови Анисимовой вынес Красносельский райосуд. Женщину признали виновной в нападении на подопечную, которой на тот момент было 98 лет. Анисимова вдвое младше, в конце февраля она взялась ухаживать за блокадницей, но явилась в квартиру на Народного Ополчения подшофе и разругалась с пенсионеркой.

Сиделка кричала об убийстве и била куда придётся: установлено, что она нанесла не менее семи ударов по рукам, ногам, телу, голове и лицу. В Следственном комитете уверены, что убила бы, но помешали услышавшие крик соседи.

Расследование взял на контроль центральный аппарат СК, петербургские следователи вышли за формальные рамки и навестили пострадавшую с цветами. Но обвинение против её обидчицы не устояло.

Суд не увидел покушения на убийство. Статью переквалифицировали на 119 УК «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Анисимову приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы. Кроме того, она должна выплатить потерпевшей 50 тысяч в счёт возмещения морального вреда.

«Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым», — уточнили в пресс-службе.

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