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В России появились рестораны со звёздами «Мишлен»

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Сразу девять московских ресторанов стали обладателями первых звёзд «Мишлен» в России. То есть Москва стала первым городом в России и СНГ с ресторанами, отмеченными мишленовскими звёздами. В общей сложности в гид «Мишлен» вошли 69 столичных ресторанов и кафе.

Как сообщает ТАСС, на церемонии, прошедшей вечером 14 октября в «Зарядье», было объявлено, что рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden получили по две звезды. Ещё семь — по одной (Grand Cru, Selfie, «Белуга», Biologie, «Сахалин», Savva, White Rabbit).

Владельцы ресторанов — обладателей звёзд не скрывали своих эмоций: кто-то плакал, кто-то прямо на сцене танцевал, отмечает ТАСС. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд большой моральной поддержкой: «Особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации. Это большая моральная поддержка».

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Комментарии (6)

zlopopik
у Мишлена дела плохи из-за пандемии. Сбавил спесь, снизил стоимость входного билета и подался к Собянину за поддержкой штанов - раздавать звезды.
Зачем московским рестораторам эти звезды - непонятно. Иностранцев все равно много в Россию теперь завозить не будут. Не для того построили снова железные занавесы, чтобы их сразу убирать.
Василий-3
Радость-то какая! Теперь только туда. А то всё больше в "7 шагов".
lamer
Теперь надо обложить эти рестораны элитной и комфортной плиткой.
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