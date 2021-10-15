В России появились рестораны со звёздами «Мишлен»

Сразу девять московских ресторанов стали обладателями первых звёзд «Мишлен» в России. То есть Москва стала первым городом в России и СНГ с ресторанами, отмеченными мишленовскими звёздами. В общей сложности в гид «Мишлен» вошли 69 столичных ресторанов и кафе.
Как сообщает ТАСС, на церемонии, прошедшей вечером 14 октября в «Зарядье», было объявлено, что рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden получили по две звезды. Ещё семь — по одной (Grand Cru, Selfie, «Белуга», Biologie, «Сахалин», Savva, White Rabbit).
Владельцы ресторанов — обладателей звёзд не скрывали своих эмоций: кто-то плакал, кто-то прямо на сцене танцевал, отмечает ТАСС. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал присуждение звезд большой моральной поддержкой: «Особенно это важно в сложный период, когда в мире бушует пандемия и ресторанный бизнес, общественное питание, отрасль гостеприимства находятся в сложной экономической ситуации. Это большая моральная поддержка».