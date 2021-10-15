В России появились рестораны со звёздами «Мишлен»

Сразу девять московских ресторанов стали обладателями первых звёзд «Мишлен» в России. То есть Москва стала первым городом в России и СНГ с ресторанами, отмеченными мишленовскими звёздами. В общей сложности в гид «Мишлен» вошли 69 столичных ресторанов и кафе.



Как сообщает ТАСС, на церемонии, прошедшей вечером 14 октября в «Зарядье», было объявлено, что рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden получили по две звезды. Ещё семь — по одной (Grand Cru, Selfie, «Белуга», Biologie, «Сахалин», Savva, White Rabbit).

