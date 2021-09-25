Хреновуха, свекловуха и малиновка. 8 способов пристроить урожай

Легкий привкус зелени и практически полное отсутствие аромата — главные характеристики кабачкового вина. Чаще всего такой напиток получается желтоватым с зелеными оттенками, но здесь все зависит от сорта кабачков. В общем-то, все, что понадобится для приготовления такого вина, так это кипяток, лимоны, сахар и винная закваска. И кабачки, само собой. И никакого стороннего алкоголя.

Перед началом приготовления простерилизуйте все емкости, в которые собираетесь разливать вино. Вы же не хотите заразить его сторонними микроорганизмами. Теперь принимайтесь за винную закваску.



Ее можно сделать из изюма или свежих ягод. Их нужно взять немытыми, положить в стерилизованную банку, добавить 25 граммов сахара, 150 мл воды комнатной температуры. Перемешать, перевязать горлышко марлей и поставить в темное теплое место на два-три дня. К этому моменту закваска запенится, будет издавать кисловатый запах, тихонько шипеть. Если вместо этого появилась плесень, значит, закваска заражена и придется начать все сначала, используя для приготовления другое сырье.



Если с закваской все в порядке, переходим к следующему этапу — разрезаем кабачки (чистые, в отличие от изюма), удаляем сердцевину с семечками, пропускаем мякоть (вместе с кожурой) через мясорубку. Подойдет и блендер — главное, чтобы получилась однородная масса, которую потом нужно сложить в эмалированную кастрюлю, залить кипятком, перемешать, накрыть крышкой и оставить в покое на ближайшие 24 часа.



Теперь содержимое кастрюли нужно профильтровать через несколько слоев марли и как следует отжать мякоть. В полученный кабачковый сок добавьте полкило сахара, лимонную кислоту (лимоны нужны для стабилизации кислотности, в самих кабачках кислоты мало и без дополнительного подкисления брожение будет слабым) и ту самую закваску, что сделали на первом этапе, или винные дрожжи. В некоторых рецептах их заменяют обычными сухими или хлебопекарными, но в этом случае вместо вина вы получите брагу со специфическим запахом и резким вкусом.



Переливайте все, что у вас получилось, в емкость, где все это будет бродить. Но помните, что тара должна быть заполнена максимум на 75%. Оставьте место для следующих порций сахара, пены и углекислого газа. На горлышке установите гидрозатвор (подойдет и старая добрая резиновая перчатка с дыркой в одном пальце) и переносите емкость в темное место с температурой 18–27°C.



Через пять дней снимите водяной затвор, слейте отдельно пол-литра бродящего сусла, размешайте в нем 250 граммов сахара. Полученный сироп вылейте обратно в емкость для брожения и закройте водяным затвором. Еще через пять дней повторите процедуру, добавив еще 250 граммов сахара. Теперь будущее вино будет махать вам резиновой перчаткой из темного угла ближайшие 25–60 дней. Как только она сдуется (если вы использовали гидрозатвор, то о готовности скажет отсутствие газа), а на дне появится слой осадка, сливайте вино через трубочку в другую емкость. Без осадка. Параллельно попробуйте, что у вас получилось, и добавьте по вкусу сахар (для сладости) и, так уж и быть, сторонний алкоголь (для крепости).



Но и на этом еще не все. Бутыль, в которую вы все переливали, нужно заполнить доверху (чтобы не было контакта с кислородом) и герметично закрыть. Если добавляли сахар, сверху нужно поставить гидрозатвор на ближайшие 7–10 дней, если нет — хватит и крышки. Теперь вино должно настояться еще три-четыре месяца в прохладном (5–16°C) месте. Примерно раз в месяц, по мере появления осадка слоем 3–5 мм, вино нужно снова фильтровать, переливая через трубочку. Как только осадок перестал появляться — вино готово. Разливайте по бутылкам, закрывайте пробками, храните в недоступном для детей месте и благодарите промышленное производство, что вам не нужно каждый раз ждать по полгода, когда захочется выпить бокал вина.

