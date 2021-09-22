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Вышел трейлер вампирского фильма с Оксимироном

22 сентября в сети вышел тизер-трейлер фильма «Ампир V». Это экранизация романа Пелевина «Empire V», главные роли в нем играют Павел Табаков и рэпер Oxxxymiron.

По сценарию, превращенный в вампира молодой человек Роман Шторкин (Павел Табаков) узнает, что миром управляют олигархи-вампиры. Они контролируют человечество, высасывая из него радость, мечты и деньги. Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, сыграл в фильме антагониста, вампира Митру.

«Все вампиры мира регулярно скидываются на очередной фильм про вампиров, чтобы никто из людей не догадался, кто и как сосет красную жидкость на самом деле», — произносит в трейлере актер Владимир Долинский, в кинокартине Гинзбурга он сыграл вампира Энлиля Маратовича. В видеоролике много компьютерной графики, кадры повседневной Москвы в нем соседствуют с картинами фантастического мира.

Режиссер Виктор Гинзбург начал работу над фильмом-фэнтези в 2017 году. Гинзбург уже экранизировал Пелевина, в 2011 году на экраны вышла его постановка самого известного романа писателя «Generation П».

В «Ампир V» также снялись Вера Алентова, Федор Бондарчук и Марина Зудина. В саундтреке прозвучат песни Бориса Гребенщикова и Филиппа Киркорова.

Премьера «Ампир V» ожидается 25 ноября 2021 года.

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