22 сентября в сети вышел тизер-трейлер фильма «Ампир V». Это экранизация романа Пелевина «Empire V», главные роли в нем играют Павел Табаков и рэпер Oxxxymiron.



По сценарию, превращенный в вампира молодой человек Роман Шторкин (Павел Табаков) узнает, что миром управляют олигархи-вампиры. Они контролируют человечество, высасывая из него радость, мечты и деньги. Мирон Федоров, известный как Oxxxymiron, сыграл в фильме антагониста, вампира Митру.



«Все вампиры мира регулярно скидываются на очередной фильм про вампиров, чтобы никто из людей не догадался, кто и как сосет красную жидкость на самом деле», — произносит в трейлере актер Владимир Долинский, в кинокартине Гинзбурга он сыграл вампира Энлиля Маратовича. В видеоролике много компьютерной графики, кадры повседневной Москвы в нем соседствуют с картинами фантастического мира.

