«Фонд кино» требует с создателей фильма «Ампир V» 84 миллиона в суде

«Фонд кино» в арбитражном суде требует 84 миллиона с ООО «Кинокомпания «Квадрат» — создателей фильма «Ампир V» по книге Виктора Пелевина с Оксимироном в ролях. О разбирательстве 21 октября рассказал «Коммерсант».



По данным издания, изначально продюсеры рассчитывали заработать на фильме, производство которого заняло времени больше ожидаемого (картину изначально планировалось выпустить в 2017 году), порядка миллиарда рублей в российском прокате. Вот только в нынешних условиях пандемии и связанных с нею ограничений (лента выходит в прокат 25 ноября) эта сумма, по мнению экспертов рынка, выглядит труднодостижимой.

