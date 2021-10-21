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«Фонд кино» требует с создателей фильма «Ампир V» 84 миллиона в суде

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«Фонд кино» в арбитражном суде требует 84 миллиона с ООО «Кинокомпания «Квадрат» — создателей фильма «Ампир V» по книге Виктора Пелевина с Оксимироном в ролях. О разбирательстве 21 октября рассказал «Коммерсант».

По данным издания, изначально продюсеры рассчитывали заработать на фильме, производство которого заняло времени больше ожидаемого (картину изначально планировалось выпустить в 2017 году), порядка миллиарда рублей в российском прокате. Вот только в нынешних условиях пандемии и связанных с нею ограничений (лента выходит в прокат 25 ноября) эта сумма, по мнению экспертов рынка, выглядит труднодостижимой.

Сумма, которую «Фонд кино» хочет заполучить от кинематографистов, состоит из возвратной субсидии, которую картине выделяли в объеме 60 миллионов, а также штрафов за просрочку. Продюсеры, тем не менее, уверены, что деньги смогут вернуть, и сделали бы это сами, без суда, если бы ведомство дождалось начала проката картины.

«Фонд кино» регулярно взыскивает через суд деньги с тех, кому выделялись возвратные субсидии на киносъемки. Так, в апреле 191 миллион рублей фонд требовал с создателей картины «Вратарь галактики» (там возвратная субсидия составляла 200 миллионов), в марте — 65 миллионов с авторов фильма «Кома» Сарика и Гевонда Андреасянов. В августе 2020 года рекорд поставил российско-китайский проект «Тайна печати дракона», с создателей которого Фонд кино потребовал назад 222 миллиона рублей. В октябре 2020 года продюсеру ленты пришел еще один иск — уже по поводу другой работы, третьей части «Вия». Сумма этого иска составила 92 миллиона рублей.

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Комментарии (3)

265938025
Даём возвратную субсидию, потом ковид, потом, когда фильм всё же доделали, бац — новые ограничения, фильм смогут посмотреть только привитые. Но деньги извольте вернуть все и с процентами.

После такого вопросы типа "где хорошее отечественное кино" отпадают сами собой. Какой нормальный человек захочет с таким связываться?
Жора__
интересно, а субсидии выдают под сценарий или под знакомства?
a.159753123
Хорошие, наверное, фильмы... Как обычно - недооцененные зрителями и критиками... хых )))))))))))
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