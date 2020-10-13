Фонд кино подал еще один иск к создателям «Тайны печати дракона». Они и так должны были вернуть рекордную сумму

Продюсеру Алексею Петрухину, от которого в августе 2020 года Фонд кино потребовал вернуть рекордные 222 миллиона рублей за российско-китайскую ленту «Тайна печати дракона», придётся ответить за ещё один свой проект. Фонд кино подал новый иск, почти на 92 миллиона рублей. Как 13 октября пишет издание RNS, вопрос касается ленты, которую должны были снять до конца 2018 года.



Иск представители Фонда кино подали в Арбитражный суд Москвы 8 октября. Подробности не сообщаются.



Именно к зиме 2018 года Алексей Петрухин намеревался выпустить третью часть «Вия». Лента получила название «Путешествие в Индию. На пороге бессмертия». Заграничные съемки были перенесены.

