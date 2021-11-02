Интернет пытается отличить Жигана от Джигана. Нет, это не один и тот же человек

Внезапный первый за четыре года сольный релиз Оксимирона заставил пользователей Интернета как следует погуглить и за короткое время изучить историю русского рэпа. Для многих стало откровением, что Жиган, о котором рассказывает в треке Мирон , — это совсем не то же, что и Джиган, который «на расслабоне, на чилле» сбривал брови, лежал в психушке и обзывал фанатов «петушками». Да, это действительно разные фигуры русского рэпа. Но перед тем, как рассказать «ху из ху», предлагаем насладиться творчеством пользователей Twitter, которые всласть поиронизировали над схожестью сценических псевдонимов рэперов.

Итак, главный «злодей» релиза Оксимирона — Жиган. Он поставил Мирона Фёдорова на колени, дал пощечину и заставил извиняться. Рома Жиган — это 37-летний рэпер из Москвы. Он начал писать тексты в начале нулевых, но карьеру пришлось прервать из-за колонии, куда молодой талант попал за грабеж и угон автомобиля. В 2009 году он побеждает в «Битве за респект» и получает приз от самого президента. В 2014 году Рома Жиган снова сел, на этот раз за разбой.



Джиган — 36-летний уроженец Одессы, который начал свою карьеру на музыкальном лейбле Respect Production. В 2007 году он перекочевал к Тимати на Black Star Inc, увеличил количество татуировок и обзавелся черной бородой. Затем они поругались и лишь в 2020 году помирились. Случилось это после того, как Джиган прошел лечение от наркотической зависимости. Этому предшествовали временный разрыв с женой Оксаной Самойловой и крайне странное поведение в соцсетях.

