Рэпер Оксимирон выпустил новую песню вместо альбома. И она вас удивит

Рэп-артист Оксмирон (Мирон Федоров), от которого 5 ноября ждали нового альбома, вместо этого выпустил клип на свой новый трек «Цунами». Видео повествует о буднях рептилоида, который пытается стать человеком, а музыкально композиция ближе к року, недели к традиционному рэпу.

В композиции нет традиционных для жанра битов, вместо них звучит агрессивная гитара и живые барабаны, а сам Оксимирон сочетает читку с пением, что нетипично для артиста.