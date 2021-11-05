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Рэпер Оксимирон выпустил новую песню вместо альбома. И она вас удивит

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Рэп-артист Оксмирон (Мирон Федоров), от которого 5 ноября ждали нового альбома, вместо этого выпустил клип на свой новый трек «Цунами». Видео повествует о буднях рептилоида, который пытается стать человеком, а музыкально композиция ближе к року, недели к традиционному рэпу.

В композиции нет традиционных для жанра битов, вместо них звучит агрессивная гитара и живые барабаны, а сам Оксимирон сочетает читку с пением, что нетипично для артиста.

Автор: oxxxymironofficial/YouTube<br>

Также в конце видео вновь демонстрируется обложка грядущего альбома и его название. Третий альбом Оксимирона получил название «Смутное время».

1 ноября артист выпустил песню-исповедь «Кто убил Марка».

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Комментарии (11)

Alkaline
реп в мире победил в глобальном смысле. Мелодии все проще, а слова сложнее. А вот барды это давно поняли... Да даже Дилану дали Нобелевку за слова, а не за музыку.
SU LUX INN
удивляет то, что в фонтантке Работают дети, до сих пор слушающие Реп! который, как Хорошо всем известно - калл!
aprahka
Пойду послушаю лучше Чайковского.
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