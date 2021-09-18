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Вас снимает плохо скрытая камера. В Петербурге на избирательном участке вскрыли сейф

Оперативники работают на участке для голосования на Варшавской улице

Утром 18 сентября на избирательном участке 1399 в школе № 496 на Варшавской улице неизвестный прикрыл камеру видеонаблюдения так, чтобы заслонить обзор на сейф. Но опоздал: камера зафиксировала, как человек его вскрыл. На УИК прибыла оперативная следственная группа, передает корреспондент «Фонтанки».

Утром член УИК с правом совещательного голоса Кирилл Никитин, когда его коллеги доставали свежие бюллетени, обнаружил, что в сейфе остался бюллетень, на котором уже стояла галочка. Он пояснил прибывшему корреспонденту «Фонтанки», что попросил повторно открыть сейф и разобраться в происхождении этого документа. Однако получил отказ.

Затем председатель комиссии Колотвина Ангелина потребовала, чтобы все покинули помещение на время санобработки. По подсчетам Никитина, она продлилась 8 минут. Когда он вернулся, заметил, что бумажка, которая изображает пломбу на сейфе (она была прикреплена на скотч), поменяла свое положение. Различие он зафиксировал на фото.

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После этого Никитин обратился в вышестоящую территориальную комиссию 27, и ее член Максим Иванов нашел на видеозаписи с участка, что происходило в помещении во время санобработки.

На записи видно, как неизвестный человек вскрыл сейф, а через несколько секунд камера была прикрыта неким предметом. Предположительно — разобранной картонной коробкой. Человек, который это сделал, вероятно, стоял на балюстраде, под которой крепится камера.

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Фрагмент видеозаписи с камеры участка 1379

Максим Иванов

Прибывшие на участок члены территориальной комиссии Максим Иванов и Александр Гребенко вызвали полицию, готовят жалобы в ТИК и УМВД по Московскому району.

Председатель участка на все вопросы журналистов и просьбы прокомментировать ситуацию ответила, что «всё расскажет полиции».

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В настоящее время на участок прибыла следственная оперативная группа. Специалист снимает отпечатки пальцев с сейфа.

В Горизбиркоме ранее сообщили, что в городе мало нарушений на выборах.

Голосование проходит каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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