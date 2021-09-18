Утром член УИК с правом совещательного голоса Кирилл Никитин, когда его коллеги доставали свежие бюллетени, обнаружил, что в сейфе остался бюллетень, на котором уже стояла галочка. Он пояснил прибывшему корреспонденту «Фонтанки», что попросил повторно открыть сейф и разобраться в происхождении этого документа. Однако получил отказ.
Затем председатель комиссии Колотвина Ангелина потребовала, чтобы все покинули помещение на время санобработки. По подсчетам Никитина, она продлилась 8 минут. Когда он вернулся, заметил, что бумажка, которая изображает пломбу на сейфе (она была прикреплена на скотч), поменяла свое положение. Различие он зафиксировал на фото.
После этого Никитин обратился в вышестоящую территориальную комиссию 27, и ее член Максим Иванов нашел на видеозаписи с участка, что происходило в помещении во время санобработки.
На записи видно, как неизвестный человек вскрыл сейф, а через несколько секунд камера была прикрыта неким предметом. Предположительно — разобранной картонной коробкой. Человек, который это сделал, вероятно, стоял на балюстраде, под которой крепится камера.
Фрагмент видеозаписи с камеры участка 1379
Максим Иванов
Прибывшие на участок члены территориальной комиссии Максим Иванов и Александр Гребенко вызвали полицию, готовят жалобы в ТИК и УМВД по Московскому району.
Председатель участка на все вопросы журналистов и просьбы прокомментировать ситуацию ответила, что «всё расскажет полиции».
В настоящее время на участок прибыла следственная оперативная группа. Специалист снимает отпечатки пальцев с сейфа.
В Горизбиркоме ранее сообщили, что в городе мало нарушений на выборах.