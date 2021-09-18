Утром член УИК с правом совещательного голоса Кирилл Никитин, когда его коллеги доставали свежие бюллетени, обнаружил, что в сейфе остался бюллетень, на котором уже стояла галочка. Он пояснил прибывшему корреспонденту «Фонтанки», что попросил повторно открыть сейф и разобраться в происхождении этого документа. Однако получил отказ.



Затем председатель комиссии Колотвина Ангелина потребовала, чтобы все покинули помещение на время санобработки. По подсчетам Никитина, она продлилась 8 минут. Когда он вернулся, заметил, что бумажка, которая изображает пломбу на сейфе (она была прикреплена на скотч), поменяла свое положение. Различие он зафиксировал на фото.