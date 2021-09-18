Сообщений много, нарушений мало. Горизбирком поделился своим впечатлением от голосования «по-петербургски»

«Сообщений, особенно в различных телеграм-каналах, соцсетях, достаточное количество; можно сказать, большое количество, — заявил 18 сентября журналистам член ГИК Юрий Кузьмин. — Чаще всего они носят либо фейковый характер, либо это просто преувеличение, поиск инфопопода. Что касается действительных обращений, которые можно квалифицировать как жалобы в ГИК или ТИК, — их совершенно не много. То же самое констатируют наши коллеги из Центра общественного наблюдения. У них небольшое количество выездов. Они тоже говорят о том, что у нас голосование проходит в штатном режиме, рабочем, по-петербургски».
Напомним, накануне ГИК также не увидел фальсификаций. Самые скандальные ситуации он объяснял либо забывчивостью членов комиссий, либо топографическими трудностями курсантов военного училища.
Ранее об отсутствии нарушений также заявляли иностранные наблюдатели и экс-сторонники Алексея Навального. Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод не подтвердил фактов использования административного ресурса на выборах.