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Сообщений много, нарушений мало. Горизбирком поделился своим впечатлением от голосования «по-петербургски»

Петербургский ГИК не видит большого числа нарушений в Петербурге

Городская избирательная комиссия Петербурга получила небольшое количество жалоб на проходящее голосование. В ней говорят о фейках и преувеличениях

«Сообщений, особенно в различных телеграм-каналах, соцсетях, достаточное количество; можно сказать, большое количество, — заявил 18 сентября журналистам член ГИК Юрий Кузьмин. — Чаще всего они носят либо фейковый характер, либо это просто преувеличение, поиск инфопопода. Что касается действительных обращений, которые можно квалифицировать как жалобы в ГИК или ТИК, — их совершенно не много. То же самое констатируют наши коллеги из Центра общественного наблюдения. У них небольшое количество выездов. Они тоже говорят о том, что у нас голосование проходит в штатном режиме, рабочем, по-петербургски».

Напомним, накануне ГИК также не увидел фальсификаций. Самые скандальные ситуации он объяснял либо забывчивостью членов комиссий, либо топографическими трудностями курсантов военного училища.

Ранее об отсутствии нарушений также заявляли иностранные наблюдатели и экс-сторонники Алексея Навального. Член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод не подтвердил фактов использования административного ресурса на выборах.

Голосование проходит каждый день 17–19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения: — в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram по номеру +7 (995) 600–19–61; — на почтовый ящик 2021@fontanka.ru.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Т.е., не за ер нарушали мало?
264940801
Выборы по тому участку признают Недействительными. Но какие нужно голоса учтут.
Random_spb
А повсеместно накиданные пачки исключительно за жуликов в урны надомного голосования это не нарушение, не?
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