Иностранные наблюдатели и бывшие сторонники Навального в Петербурге не нашли нарушений на выборах

Делегация независимых иностранных наблюдателей пока не фиксирует никаких нарушений на выборах в Государственную думу РФ. Об этом 18 сентября, как пишет ТАСС, журналистам сообщил депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жан-Клод Эдмон Буше.
«Мы убедились, что процесс голосования на избирательных участках, которые мы посетили, был демократическим», — сказал он.
Выборочную проверку избирательных участков в Петербурге минувшей ночью устроил основатель студенческого профсоюза Денис Михайлов. После первого дня голосования, по его словам, он с командой решил проверить два «рандомных» участка. «УИК № 760, смогли попасть. Внутри никого нет, кроме полиции. В целом все ок, кроме сейфа, который почему-то спрятали от камер. УИК № 2225, полиция не пускает вовнутрь. <…> Наконец-то нам удалось проверить УИК № 2225. В целом тут всё, как и должно быть. При этом мы не знаем, что там было до приезда председателя УИК, которого мы ждали около 40 минут», — написал он в Twitter.
Михайлов с октября 2017 года по февраль 2019 года руководил петербургским штабом Алексея Навального (*признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году). Он покинул свой пост после того, как его и еще двух сторонников осудили за нарушение благоустройства в центре города в результате митинга и назначили штраф сначала в 11 млн рублей, а потом в 7 млн. В конце 2019 года он основал независимый профсоюз студентов «Преобразование», в настоящий момент также занимается избирательной кампанией, которую ведет в Центральном районе.