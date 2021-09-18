Иностранные наблюдатели и бывшие сторонники Навального в Петербурге не нашли нарушений на выборах

Делегация независимых иностранных наблюдателей пока не фиксирует никаких нарушений на выборах в Государственную думу РФ. Об этом 18 сентября, как пишет ТАСС, журналистам сообщил депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Жан-Клод Эдмон Буше.

«Мы убедились, что процесс голосования на избирательных участках, которые мы посетили, был демократическим», — сказал он.

Выборочную проверку избирательных участков в Петербурге минувшей ночью устроил основатель студенческого профсоюза Денис Михайлов. После первого дня голосования, по его словам, он с командой решил проверить два «рандомных» участка. «УИК № 760, смогли попасть. Внутри никого нет, кроме полиции. В целом все ок, кроме сейфа, который почему-то спрятали от камер. УИК № 2225, полиция не пускает вовнутрь. <…> Наконец-то нам удалось проверить УИК № 2225. В целом тут всё, как и должно быть. При этом мы не знаем, что там было до приезда председателя УИК, которого мы ждали около 40 минут», — написал он в Twitter.