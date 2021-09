Вот мы сначала, захлебываясь встречным ветром, попадаем в многометровую морскую волну, — а на самом деле, волну из полиэтилена, которым заполнен мировой океан (инсталляция Whispers, авторы — Light Society). Потом смотрим трехканальное видео «Природа всегда побеждает» (Universal Everything) — на нем показаны заросшие зеленью стадионы, трассы, самолеты. Любуемся — на удивление самим себе — гигантским серым существом, похожим на гусеницу, — по спине которого бьет мелкий дождь («Синий суп»). Пройдя мимо «выброшенных на берег» пластиковых «моллюсков», чьи створки приводятся в движение показателями чистоты невской воды (Марко Баротти), оказываемся под водой (Виктор Поляков), а потом — и вовсе «вверх ногами», под светящимся газоном (инсталляция The Day We Left Field группы Tundra). Пройдя по пластиковой искусственной «грязи» (Recycle Group), попадем в подобную космосу вселенную нейросетей (Memo Akten). Одна из них была обучена на сотнях тысяч изображений из Flickr разных элементов Вселенной. Другая — на базе часов религиозных и духовных песнопений, взятых с YouTube.