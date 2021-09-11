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Движение по трассе «Кола» восстановили после аварии с бензовозом

Движение по федеральной трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти восстановили в полном объеме после ДТП с участием большегруза.

Об этом 11 сентября пишет 47news со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Бензовоз вытащили из кювета с помощью спецтехники, поваленные деревья убрали. Сотрудники компании-подрядчика ликвидировали разлив топлива. «В ближайшее время дорожники восстановят поврежденное в результате ДТП барьерное ограждение», — уточнили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщала «Фонтанка» ранее, проезд по «Коле» был полностью перекрыт из-за аварии накануне поздним вечером, к утру его открыли только по двум полосам.

По предварительной информации, водитель бензовоза не справился с управлением, у фуры лопнуло колесо, после чего она съехала на разделительную полосу, задев деревья. Произошел разлив топлива. Пострадавших в результате ДТП нет.

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