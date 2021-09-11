На дороге устраняют последствия аварии, произошедшей накануне около 23:30. По предварительной информации, водитель бензовоза не справился с управлением, у фуры лопнуло колесо, после чего она съехала на разделительную полосу, задев деревья. Произошел разлив топлива. Движение по трассе было перекрыто в обе стороны.
В 1:50 движение открыли по одной полосе в каждом направлении. В семь утра специалисты приступили к подъему фуры, движение по-прежнему идет только по крайним правым полосам и полосам безопасности. После подъема большегруза еще нужно перекачать топливо из цистерны — пока точно неизвестно, когда движение будет полностью восстановлено. Пострадавших в результате ДТП нет.