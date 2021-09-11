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На «Коле» поднимают опрокинувшуюся фуру. Движение восстановили только частично

На трассе «Кола» под Петербургом ограничено движение из-за опрокинувшейся фуры

Движение на федеральной трассе Р-21 «Кола» ограничено со вчерашнего вечера. Об этом утром 11 сентября сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На дороге устраняют последствия аварии, произошедшей накануне около 23:30. По предварительной информации, водитель бензовоза не справился с управлением, у фуры лопнуло колесо, после чего она съехала на разделительную полосу, задев деревья. Произошел разлив топлива. Движение по трассе было перекрыто в обе стороны.

В 1:50 движение открыли по одной полосе в каждом направлении. В семь утра специалисты приступили к подъему фуры, движение по-прежнему идет только по крайним правым полосам и полосам безопасности. После подъема большегруза еще нужно перекачать топливо из цистерны — пока точно неизвестно, когда движение будет полностью восстановлено. Пострадавших в результате ДТП нет.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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Комментарии (2)

Peshekhod
У акулы пера фура и бензовоз -- одно и то же. Хи-хи.
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