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Премьера в МДТ– Театре Европы: «Город Эн» Бориса Павловича

15 сентября на Камерной сцене Малого драматического театра — Театра Европы пройдет премьера спектакля «Город Эн».

Фото: фрагмент афиши спектакля, фото предоставлено театром
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Режиссер Борис Павлович для своего дебюта на Камерной сцене МДТ выбрал роман Леонида Добычина — писателя не слишком известного, несправедливо оказавшегося в тени своих более знаменитых коллег по цеху, а время спустя — и в забвении. Работа над главным текстом заняла у Добычина почти 10 лет, а закончилась коллективной травлей и уходом из жизни в 1936 году. По форме «Город Эн» — роман воспитания, юный главный герой которого документирует мало-мальски интересные события, случающиеся в его заштатном городке. По стилю — новаторское модернистское письмо. В ходе повествования сквозь события частной жизни начинают просвечивать, проступать события большой истории: от рождения кинематографа до начала Первой мировой войны.

Художник Ольга Павлович развернет на Камерной сцене единое пространство старой гостиной, в которой актеры и зрители будут находиться без разделения на зал и игровое пространство. Световую партитуру сочиняет художник по свету Стас Свистунович. А композитор Роман Столяр создал тонкую партитуру духовых инструментов и голосов, которая позволит расслышать специфическое звучание добычинского текста.

В ролях заняты: Сергей Власов, Артур Козин, Уршула Малка, Надежда Некрасова, Ирина Тычинина, Иван Чепура и Евгений Шолков.

Начало в 19:30.

16+

Наталия Эфендиева

Фото: фрагмент афиши спектакля, фото предоставлено театром

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