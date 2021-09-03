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Беглов подписал постановление о выплатах педагогам. В сентябре они получат по 10 тысяч рублей

Губернатор Петербурга подписал постановление о выплатах педагогам

Петербургские учителя в течение трех недель получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщает 3 сентября пресс-служба Смольного.

«В непростых условиях коронавирусных ограничений педагоги не только проводили занятия в группах, классах, лабораториях, мастерских. Они записывали онлайн-уроки, консультировали, готовили детей к участию в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. В детских садах продолжали работать дежурные группы. Самоотверженная работа педагогов позволила в прошлом учебном году избежать тотального перехода на дистанционное обучение», — подчеркнул губернатор.

Всего выплату получат более 120 тысяч человек — не только школьные учителя, но и те, кто работает с детьми в спортивных центрах, подростково-молодежных клубах, психоневрологических интернатах, центрах содействия семейному воспитанию и социальной помощи. Из городского бюджета на это выделят более 1 млрд 258 млн рублей.

На фоне этой выплаты преподаватели, у которых нет прописки в Петербурге, потеряли право получать компенсацию расходов на отдых, которую ранее им выплачивали раз в пять лет. Представители профсоюзного движения выражают недоумение тем, что, предоставляя 10 тысяч рублей, город фактически отменил выплату 30 тысяч. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

Nat_May
Насколько я понимаю, деньги выделяются из бюджета, который утверждён в 20м году. Каким образом эти выплаты выделены сейчас?!
Maxic_84
Раздача хлеба народу перед выборами:). Надеюсь все кто получит эту подачку проголосуют против партии жуликов и воров:)
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