10 тысяч дали, 30 — забрали. В Петербурге учителя без прописки идут за компенсациями в суд

Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture-alliance/ТАСС Поделиться Поделиться







В бесконечный судебный процесс может вылиться борьба за льготу для школьных учителей и воспитателей детских садов в Петербурге. Спустя 12 лет в Смольном переиграли правила, и те, кто не обзавёлся пропиской, рискуют остаться не с чем.

Компенсацию затрат на отдых и оздоровление для сотрудников детских садов и школ выплачивают в Петербурге с 2007 года. Размер выплаты в 2021 году составляет 31 202 рубля. Получить её можно раз в пять лет.

Юлия работает старшим воспитателем в 32 детском саду Ломоносова. Она уже дважды воспользовалась льготой, на третий — пришёл отказ из администрации Петродворцвого района. Ранее Юлия была прописала в Великом Новгороде, но пару лет назад семья купила дом в Ломоновоском районе Ленобласти, где официально и зарегистрировалась. Администрация объяснила отказ отсутствием петербургской прописки.



«Добираться мне прилично, километров 15. Работа в области есть, но там совершенно другая зарплата и условия труда. Почему мы, работая и отправляя налоги в бюджет города, из этого бюджета не можем получить на отдых и оздоровление? Ведь находимся в равноценных условиях с теми людьми, которые прописаны в Петербурге», — говорит воспитатель.

Юлия обратилась в суд, и не оказалась в одиночестве. По данным профсоюза образования Петербурга и Ленобласти, сейчас в Петродворцовом суде находятся 28 подобных исков, 5 — в Красносельском и 3 — в Приморском, ещё десятки готовятся в разных районах города.

Отказы педагогам с областной пропиской начали приходить с 2019 года. Если до этого комитет по социальной политике придерживался позиции — платить всем педагогам из петербургских садов и школ, то позже чиновники внимательно вчитались в Социальный кодекс и нашли там повод для отрицательного вердикта. Так, согласно документу, на городские меры социальной поддержки могут рассчитывать «граждане, имеющие место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге».



«Представляется очевидным, что соответствующая правовая позиция должна рассматриваться как имеющая универсальный характер, в силу чего применима к любым дополнительным мерам социальной поддержки, вводимым за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации», — сказано в письме заместителя председателя комитета по соцполитике Дмитрия Буйневича в администрацию Петродворцвого района (есть в распоряжении редакции).

В прошлом году Петродворцовый суд четыре раза вставал на сторону педагогов. «Комитет по социальной политике все это подводит под социальную защиту. Но у нас социальная защита применяется к инвалидам, многодетным, пенсионерам, которые никак не связаны трудовыми отношениями с городом, — объясняет председатель профсоюзной организации работников образования Петродворцового района Николай Сенников. — Здесь ситуация другая. У нас работник, который работает в школе Петербурга, он платит НДФЛ в городской бюджет; и вся эта логика — «мы не можем тратить бюджетные деньги на областников» — не работает. Суд разделяет нашу точку зрения».



Сенников отмечает, что в прошлом году администрация не обжаловала решения суда. Педагоги получали выплаты. Сейчас все изменилось. «Это не желание администрации района, они это делают под давлением комитета. Представитель комитета начал ходить по судам и там прямо говорить, что будут подавать апелляционные жалобы вплоть до Верховного суда», — говорит Сенников.

В Смольном уточнили, что комитет по соцполитике привлечён к судебному процессу в качестве третьей стороны, а ответчиком является администрация Петродворцового района. При этом позиция чиновников не изменилась, льгота положена лишь гражданам с пропиской.

Только в Петродворцовом районе трудятся 143 педагога, проживающие в Ленинградской области. В рамках города эта проблема коснётся тысячи специалистов, уверены в профсоюзе работников образования.

«Видимо возникает проблема с финансированием системы образования, это хоть и не большие, но все-таки деньги, — рассуждает председатель петербургского отделения Общероссийского профсоюза образования Владимир Кузнецов. — Суммы в бюджете сохранятся и могут быть использованы на другие цели. Получается ситуация, при которой губернатор Санкт-Петербурга всем педагогам даёт 10 тысяч и тут же отбирает порядка 30 тысяч».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру».

