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Вслед за пенсионерами и военными. Педагогам в Петербурге также пообещали выплату

Петербургским педагогам накануне нового учебного года выплатят по 10 тыс. рублей

Власти Петербурга накануне нового учебного года решили поощрить педагогов единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил 30 августа на ежегодном заседании Городского педагогического совета губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, разовую выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры — все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. В общей сложности Смольный планирует осчастливить таким образом более 120 тысяч человек.

Ранее «Фонтанка» писала, что все российские пенсионеры, пользующиеся банковскими картами, могут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей уже в четверг, 2 сентября.

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Комментарии (6)

chip1
Аттракцион невиданной щедрости, только не забывайте, граждане пенсионеры, силовики и педагоги, что за эту щедрость мы все (вы и ваши дети в том числе) заплатим в сотни раз больше.
Петр Петров
Шикарно распорядились деньгами налогоплательщиков!!!
Caliform
"Покупают, покупают, покупают голоса."
Предпенсионеру - "За .... .... ты не голосуй, так как вместо пенсии дали тебе ... (дырку от бублика)"
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