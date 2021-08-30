Вслед за пенсионерами и военными. Педагогам в Петербурге также пообещали выплату

Власти Петербурга накануне нового учебного года решили поощрить педагогов единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей. Об этом заявил 30 августа на ежегодном заседании Городского педагогического совета губернатор Александр Беглов.



По словам градоначальника, разовую выплату получат учителя, педагоги дополнительного образования, школьные психологи, педагоги-организаторы, воспитатели, младший педагогический персонал, преподаватели музыкальных и спортивных школ, тренеры — все, кто непосредственно работает с детьми в школах, в детских садах, колледжах, дворцах творчества, детских лагерях. В общей сложности Смольный планирует осчастливить таким образом более 120 тысяч человек.

