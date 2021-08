В нарушение всех правил классификации и алгоритмов рекомендательных сервисов коллектив не стремится точно таргетироваться на свою публику, а лишь условно обозначает себя в определенной музыкальной нише и оттуда же совершает бесконечные вылазки на смежные территории. И таким образом, затягивает в свою воронку все большее количество восторженных поклонников.



Big Red Machine. «How Long Do You Think It's Gonna Last?»