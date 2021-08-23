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31 августа — круглый стол «Женское здоровье: когда без ЭКО не обойтись»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн заочный круглый стол на тему: «Женское здоровье: когда без ЭКО не обойтись».

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий дало шанс стать родителями многим парам. С годами возможности врачей растут, а процедура ЭКО становится все более распространенной и уже не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее. Но в то же время это серьезная медицинская процедура, которая делается строго по показаниям и в соответствии с утвержденными протоколами.

На круглом столе обсудим особенности ЭКО и узнаем, является ли оно панацеей при бесплодии.

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

— Какие проблемы со здоровьем у женщин чаще всего приводят к необходимости ЭКО?

— Когда стоит пробовать другие методы ВРТ, а когда без ЭКО не обойтись?

— Какие препятствия могут быть для ЭКО? Есть ли возрастной предел? Сколько циклов можно пройти для достижения результатов?

— Замораживание яйцеклеток — кому и когда стоит об этом подумать?

— Насколько эффективны сегодня вспомогательные репродуктивные технологии — от чего зависит успешность результата?

— ЭКО по желанию. Можно ли «заказать» двойняшек или выбрать пол ребенка?

— Беременность и роды после ЭКО — есть ли особенности?

К участию приглашаются представители и врачи клиник, специализирующиеся на женском здоровье, клиники репродуктивной медицины, центры планирования семьи, центры генетических исследований, производители оборудования и фармацевтические компании, эксперты в области медицины — эксперты отрасли.

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8-951-640-88-72

egorova@fontanka.ru

План мероприятий

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