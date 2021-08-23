31 августа — круглый стол «Женское здоровье: когда без ЭКО не обойтись»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

На круглом столе обсудим особенности ЭКО и узнаем, является ли оно панацеей при бесплодии.

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий дало шанс стать родителями многим парам. С годами возможности врачей растут, а процедура ЭКО становится все более распространенной и уже не воспринимается как что-то из ряда вон выходящее. Но в то же время это серьезная медицинская процедура, которая делается строго по показаниям и в соответствии с утвержденными протоколами.

— Какие проблемы со здоровьем у женщин чаще всего приводят к необходимости ЭКО?



— Когда стоит пробовать другие методы ВРТ, а когда без ЭКО не обойтись?



— Какие препятствия могут быть для ЭКО? Есть ли возрастной предел? Сколько циклов можно пройти для достижения результатов?



— Замораживание яйцеклеток — кому и когда стоит об этом подумать?



— Насколько эффективны сегодня вспомогательные репродуктивные технологии — от чего зависит успешность результата?



— ЭКО по желанию. Можно ли «заказать» двойняшек или выбрать пол ребенка?



— Беременность и роды после ЭКО — есть ли особенности?



К участию приглашаются представители и врачи клиник, специализирующиеся на женском здоровье, клиники репродуктивной медицины, центры планирования семьи, центры генетических исследований, производители оборудования и фармацевтические компании, эксперты в области медицины — эксперты отрасли.



По вопросам участия обращаться:



Ирина Егорова, тел. 8-951-640-88-72

egorova@fontanka.ru