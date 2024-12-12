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Технологии Авто На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет

На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет

448
2 комментария
Источник:

На северном участке ЗСД, проходящем от северного съезда на КАД до Нового шоссе, появился мобильный интернет и связь. Как сообщили в МегаФоне, запуск трех новых базовых станций обеспечил на участке трассы протяженностью более 10 км мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

Базовые станции установили на 30-метровых опорах для большего радиуса покрытия. На новом оборудовании связи задействован весь частотный спектр: от низких частот, обеспечивающих «дальнобойность» сигнала, до высокочастотных диапазонов, отвечающих за скорость интернета.

Как уточнил директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко, развитие высокоскоростного интернета на трассах важно для безопасности движения. Со скоростью до 100 Мбит/с, например, карту Санкт-Петербурга объемом 250 Мб можно будет загрузить менее чем за 30 секунд.

— С момента запуска новых объектов связи автомобилисты смогут пользоваться картографическими и другими онлайн-сервисами, — говорит он. — Это значит — вовремя получать актуальную информацию о дорожной ситуации и оперативно реагировать на любые изменения, а также оставаться на связи. Ранее мобильный сигнал уже появился на центральном участке ЗСД, в том числе в труднодоступном районе Морского канала.

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Комментарии
2
Гость
46 минут
можно будет видосики смотреть, да? уииии!!
Гость
1 час
На трассе СКАНДИНАВИЯ тоже пусть вышки поставят
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