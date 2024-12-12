На северном участке ЗСД появился скоростной мобильный интернет

На северном участке ЗСД, проходящем от северного съезда на КАД до Нового шоссе, появился мобильный интернет и связь. Как сообщили в МегаФоне, запуск трех новых базовых станций обеспечил на участке трассы протяженностью более 10 км мобильный интернет со скоростью до 100 Мбит/с.
Базовые станции установили на 30-метровых опорах для большего радиуса покрытия. На новом оборудовании связи задействован весь частотный спектр: от низких частот, обеспечивающих «дальнобойность» сигнала, до высокочастотных диапазонов, отвечающих за скорость интернета.
Как уточнил директор МегаФона в Санкт-Петербурге Максим Токаренко, развитие высокоскоростного интернета на трассах важно для безопасности движения. Со скоростью до 100 Мбит/с, например, карту Санкт-Петербурга объемом 250 Мб можно будет загрузить менее чем за 30 секунд.
— С момента запуска новых объектов связи автомобилисты смогут пользоваться картографическими и другими онлайн-сервисами, — говорит он. — Это значит — вовремя получать актуальную информацию о дорожной ситуации и оперативно реагировать на любые изменения, а также оставаться на связи. Ранее мобильный сигнал уже появился на центральном участке ЗСД, в том числе в труднодоступном районе Морского канала.