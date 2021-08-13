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На Петербург надвигается гроза

Вечером 13 августа в Петербурге ожидается гроза с ливнем. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ранее аналогичное предупреждение выпустили и по Ленобласти: там дождливыми, по прогнозу синоптиков, будут все ближайшие дни. Подробнее о погоде на выходные читайте на «Фонтанке».

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