Ранее аналогичное предупреждение выпустили и по Ленобласти: там дождливыми, по прогнозу синоптиков, будут все ближайшие дни. Подробнее о погоде на выходные читайте на «Фонтанке».
На Петербург надвигается гроза
Вечером 13 августа в Петербурге ожидается гроза с ливнем. Об этом предупреждает ГУ МЧС по региону со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Ранее аналогичное предупреждение выпустили и по Ленобласти: там дождливыми, по прогнозу синоптиков, будут все ближайшие дни. Подробнее о погоде на выходные читайте на «Фонтанке».