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Пока ещё тепло, но уже ветрено. В выходные петербургская погода ухудшится — придут грозы

В Петербурге ожидаются и дождь, и солнце, и сильный ветер

Петербург вступил в полосу дождей, а скоро начнутся и грозы: в атмосфере властвует атмосферный фронт, связанный с циклоном. Радует, что дожди сегодня будут небольшими и выглянет солнце. И всё ещё довольно тепло.

Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 13 августа, будет облачно с прояснениями, местами вероятны кратковременные дожди, ветер порывистый. Температура воздуха днём составит 21–23 градуса. Атмосферное давление почти не изменится.

Сегодня могут превысить обычные показатели два параметра: и температура, и ветер, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 22 градусов в течение суток, сегодня же возможно 23. Также ожидается повышенная скорость ветра — 6,5 м/с c порывами до 14,5 м/с. Осадков сегодня должно быть не больше 2,1 мм. Самое холодное 13 августа выдалось в 1976 году, когда днём было плюс 4, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 31. Самый сильный ветер был зафиксирован в 1962 году — 8,2 м/с.

В выходные станет прохладнее, не больше 20 градусов. И придут ливни и грозы с порывистым ветром.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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