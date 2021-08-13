По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 13 августа, будет облачно с прояснениями, местами вероятны кратковременные дожди, ветер порывистый. Температура воздуха днём составит 21–23 градуса. Атмосферное давление почти не изменится.



Сегодня могут превысить обычные показатели два параметра: и температура, и ветер, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 11 до 22 градусов в течение суток, сегодня же возможно 23. Также ожидается повышенная скорость ветра — 6,5 м/с c порывами до 14,5 м/с. Осадков сегодня должно быть не больше 2,1 мм. Самое холодное 13 августа выдалось в 1976 году, когда днём было плюс 4, а самое тёплое — в 2007 году, плюс 31. Самый сильный ветер был зафиксирован в 1962 году — 8,2 м/с.

