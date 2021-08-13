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МЧС предупреждает: на нас идут ливни, грозы и сильный ветер

Синоптики предсказывают ухудшение погоды в Ленобласти

Ситуацию в Петербурге и области формирует тыловая часть циклона

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Ленинградской области в выходные.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 августа днём в большинстве районов возможны ливни и грозы, а 15 августа в прибрежных районах — порывы ветра до 15–17 м/с.

Синоптическую ситуацию в регионе формирует тыловая часть циклона, центр которого располагается над Архангельской областью. Это он принёс нам облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и ветер, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Петербурге уже задувает. Сегодняшний ветер (6,5 м/с c порывами до 14,5 м/с) может стать самым сильным для 13 августа за 57 лет погодных наблюдений. Самый сильный ветер был зафиксирован в этот день в 1962 году — 8,2 м/с.

Скриншот с yandex.ru/pogoda
Скриншот с yandex.ru/pogoda
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Скриншот с yandex.ru/pogoda
Скриншот с yandex.ru/pogoda

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Комментарии (5)

***_555
Бла-бла-бла.
На сегодня весь день прогноз - тучи и дождь. На улице - солнце и чуть облаков.
McGillavry
8,2 м/c — действительно ужасно сильный ветер. Всех сдует, кто не привяжет себя верёвкой к ближайшему столбу или дереву.
266199165
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ! Я вложила до карантина деньги не туда куда следовало (одолжив их). Не могу себе простить, но ситуация уже есть. Я начала переодалживать, чтобы погасить проценты, влезла во все микро займы, и куче людям, и я зашла в тупик. Я работаю день и ночь, но только на процент и этого не хватает и мне приходиться опять переодалживать. Но сейчас настал такой момент что теперь взять не где и я просто стою на коленях 🧎 и прошу вас помочь мне. Эта сумма выросла в геометрический прогрессии и я таких денег не когда не имели, это сотни тысяч рублей. Помогите мне пожалуйста номер карты 2202 2003 7520 0340.
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