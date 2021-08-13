МЧС предупреждает: на нас идут ливни, грозы и сильный ветер

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Ленинградской области в выходные.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14 августа днём в большинстве районов возможны ливни и грозы, а 15 августа в прибрежных районах — порывы ветра до 15–17 м/с.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует тыловая часть циклона, центр которого располагается над Архангельской областью. Это он принёс нам облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди и ветер, объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В Петербурге уже задувает. Сегодняшний ветер (6,5 м/с c порывами до 14,5 м/с) может стать самым сильным для 13 августа за 57 лет погодных наблюдений. Самый сильный ветер был зафиксирован в этот день в 1962 году — 8,2 м/с.