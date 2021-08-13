Клич о поиске мамы для тигрёнка бросили по соцсетям в ночь на13 августа. Он родился в цирке, ему всего пять дней и требуется молоко. Тигрица кормить его отказалась. Как рассказала «Фонтанке» ветеринар, подобное случается, когда детёныши рождаются в неволе.



Малыша пока кормят сухим молоком, но рассчитывают в ближайшее время найти для него приёмную мать. В качестве кандидатов рассматривают собак. «Крупной породы. Нужно, чтобы она была с прививками, желательно жила в квартире, но без кошек, либо в вольере, но не совсем дворовая», — рассказывает сотрудница.