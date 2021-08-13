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В Петербурге ищут кормящую суку. Она нужна голодающему тигрёнку

От циркового тигрёнка отказалась мать

Кормящая сука крупной породы срочно требуется цирковому тигрёнку. В требованиях к соискательницам: наличие прививок, преимущественно домашний образ жизни и, главное, готовность принять чужого детёныша.

Фото: скриншот видео elinna elinna / YouTube
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Клич о поиске мамы для тигрёнка бросили по соцсетям в ночь на13 августа. Он родился в цирке, ему всего пять дней и требуется молоко. Тигрица кормить его отказалась. Как рассказала «Фонтанке» ветеринар, подобное случается, когда детёныши рождаются в неволе.

Малыша пока кормят сухим молоком, но рассчитывают в ближайшее время найти для него приёмную мать. В качестве кандидатов рассматривают собак. «Крупной породы. Нужно, чтобы она была с прививками, желательно жила в квартире, но без кошек, либо в вольере, но не совсем дворовая», — рассказывает сотрудница.

Фото: facebook/Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга
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Обновление: После полуночи специалисты цирка выехали к потенциальной приемной матери. Теперь вопрос только в том, примет ли она малыша. При отрицательном ответе поиск будет возобновлен. Желающие помочь могут написать на редакционную почту mail@fontanka.ru. «Фонтанка» передаст контакты владельцам животного.

Тигрёнок обитает в цирке на Фонтанке. Его мать приехала в Петербург вместе с итальянским цирком Тоньи (Circo Togni). Одна из самых больших и старейших цирковых династий Европы — пятеро артистов и больше двадцати животных — посетила город в феврале прошлого года и задержалась из-за коронавируса. На манеж они будут выходить до сентября.

Фото: скриншот видео elinna elinna / YouTube
Фото: facebook/Пять Углов: соседский паблик жителей центра Петербурга

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Комментарии (2)

265984735
Слава «Ревденского рабочего» не даёт покоя журналистам «Фонтанки». Хотя от «самого цитируемого» СМИ культурной столицы ждут не китча, а интеллигентности.
Nafanka
Странно, а чего не дали хоть какие-то контакты-то?! Опять "на деревню дедушке, Константин Макарычу"?!
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