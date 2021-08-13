Клич о поиске мамы для тигрёнка бросили по соцсетям в ночь на13 августа. Он родился в цирке, ему всего пять дней и требуется молоко. Тигрица кормить его отказалась. Как рассказала «Фонтанке» ветеринар, подобное случается, когда детёныши рождаются в неволе.
Малыша пока кормят сухим молоком, но рассчитывают в ближайшее время найти для него приёмную мать. В качестве кандидатов рассматривают собак. «Крупной породы. Нужно, чтобы она была с прививками, желательно жила в квартире, но без кошек, либо в вольере, но не совсем дворовая», — рассказывает сотрудница.
Обновление: После полуночи специалисты цирка выехали к потенциальной приемной матери. Теперь вопрос только в том, примет ли она малыша. При отрицательном ответе поиск будет возобновлен. Желающие помочь могут написать на редакционную почту mail@fontanka.ru. «Фонтанка» передаст контакты владельцам животного.
Тигрёнок обитает в цирке на Фонтанке. Его мать приехала в Петербург вместе с итальянским цирком Тоньи (Circo Togni). Одна из самых больших и старейших цирковых династий Европы — пятеро артистов и больше двадцати животных — посетила город в феврале прошлого года и задержалась из-за коронавируса. На манеж они будут выходить до сентября.