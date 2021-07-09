Цирк Тоньи показал петербуржцам, как создает сложные номера

Необычный формат позволил зрителям в этот день быть не только наблюдателями: взрослые и дети смогли задать вопросы после каждого номера, изучить реквизит и даже побывать на манеже. Самые юные участники репетиции лично испробовали летающие качели, а взрослые, хоть и увидели «изнанку» действа, потом весь вечер обсуждали: как иллюзионистам удаются эти фокусы? Но больше всего и те, и другие ждали слонов — визитную карточку цирка Тоньи. И огромные «балерины» не подкачали: станцевали на арене к восторгу маленьких и больших зрителей.

