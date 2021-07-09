Цирк Тоньи показал петербуржцам, как создает сложные номера

Эксклюзивные моменты подготовки к шоу показала хорошо знакомая Петербургу труппа итальянского цирка Тоньи (Circo Togni). Одна из старейших династий Европы, чье мастерство удивляет зрителя уже полтора века, в России уже более трех лет
. Сегодня творческий коллектив готовит новые представления, где покажет невероятные трюки гимнастов и обаятельную клоунаду. И, конечно, незабываемые номера с участием дрессированных животных — верблюдов, зебр, бизона, кенгуру, крокодила, тигров и, конечно же, слонов. Сколько труда артисты и их подопечные вкладывают в свои выступления, смогла увидеть публика.