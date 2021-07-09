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Цирк Тоньи показал петербуржцам, как создает сложные номера
Что стоит за блеском софитов, эффектными трюками и кажущейся легкостью? К тайне закулисья публика Цирка на Фонтанке прикоснулась на открытой репетиции. Зрители не только увидели, как создают цирковые номера, но и сами смогли почувствовать себя в роли акробата, гимнаста, фокусника.
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Эксклюзивные моменты подготовки к шоу показала хорошо знакомая Петербургу труппа итальянского цирка Тоньи (Circo Togni). Одна из старейших династий Европы, чье мастерство удивляет зрителя уже полтора века, в России уже более трех лет. Сегодня творческий коллектив готовит новые представления, где покажет невероятные трюки гимнастов и обаятельную клоунаду. И, конечно, незабываемые номера с участием дрессированных животных — верблюдов, зебр, бизона, кенгуру, крокодила, тигров и, конечно же, слонов. Сколько труда артисты и их подопечные вкладывают в свои выступления, смогла увидеть публика.
Необычный формат позволил зрителям в этот день быть не только наблюдателями: взрослые и дети смогли задать вопросы после каждого номера, изучить реквизит и даже побывать на манеже. Самые юные участники репетиции лично испробовали летающие качели, а взрослые, хоть и увидели «изнанку» действа, потом весь вечер обсуждали: как иллюзионистам удаются эти фокусы? Но больше всего и те, и другие ждали слонов — визитную карточку цирка Тоньи. И огромные «балерины» не подкачали: станцевали на арене к восторгу маленьких и больших зрителей.
«Большая благодарность автору идеи подобного формата», — пишут в отзывах петербуржцы.
«Будет ли еще возможность посетить такую репетицию?» — спрашивают они.
Цирк на Фонтанке планирует и дальше баловать публику открытыми репетициями, так что следите за новостями. Ну а тех, кто хочет увидеть результат такой фееричной подготовки, артисты приглашают на само шоу. Ближайшие представления состоятся 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31 июля.
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Материал подготовлен специально для Большого Санкт-Петербургского государственного цирка

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