Спешите видеть! В Петербурге пройдут заключительные шоу цирка Чинизелли
Посетить незабываемое представление итальянской труппы Тоньи в Цирке на Фонтанке можно только до 6 сентября. С покупкой билетов лучше поторопиться еще и потому, что выступления Circo Togni идут с аншлагом. Успейте погрузиться в калейдоскоп ярких впечатлений и невиданных чудес!
У петербуржцев осталось не так много времени, чтобы поразиться потрясающему мастерству семейства Тоньи — одной из самых больших и старейших цирковых династий Европы. Посмотреть, как Коррадо вместе со своей супругой Сьюзан демонстрирует танцевальные способности индийских слоних-балерин Карлы и Ранни. Увидеть на арене Давио в образе римского гладиатора, управляющего коллективом из пяти грациозных тигриц.
Кроме того, в программе — укрощение огромных тропических змей и зубастых крокодилов, синхронные танцы смешанного ансамбля верблюдов и зебр, бодание с бизоном и борьба с кенгуру.
Помимо дрессированных животных пяти континентов зрители смогут увидеть высококлассные номера в исполнении артистов самых разных жанров. Обаятельный клоун будет веселить публику, а акробаты и гимнасты сделают то, что кажется невозможным для человека. Александра Тарус, например, поднимется под купол цирка на собственных волосах. Артистка уверяет, что особых хитростей тут не требуется: достаточно, чтобы волосы были длинными и... влажными. Ну и, конечно, нужны постоянные тренировки, укрепляющие шею и позвоночник.
Также в представлении Итальянского цирка Togni примут участие жонглеры под руководством Елены Дрогалевой, акробаты на встречных качелях под руководством Заслуженного артиста РФ Александра Скокова и иллюзионистка Мария Кох-Кукес со своим знаменитым аттракционом.