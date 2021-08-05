Спешите видеть! В Петербурге пройдут заключительные шоу цирка Чинизелли

Помимо дрессированных животных пяти континентов зрители смогут увидеть высококлассные номера в исполнении артистов самых разных жанров. Обаятельный клоун будет веселить публику, а акробаты и гимнасты сделают то, что кажется невозможным для человека. Александра Тарус, например, поднимется под купол цирка на собственных волосах. Артистка уверяет, что особых хитростей тут не требуется: достаточно, чтобы волосы были длинными и... влажными. Ну и, конечно, нужны постоянные тренировки, укрепляющие шею и позвоночник.



Также в представлении Итальянского цирка Togni примут участие жонглеры под руководством Елены Дрогалевой, акробаты на встречных качелях под руководством Заслуженного артиста РФ Александра Скокова и иллюзионистка Мария Кох-Кукес со своим знаменитым аттракционом.

