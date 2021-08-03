24 августа — круглый стол «Школа и сад от застройщика. Жилье по социальной инфраструктуре выбирают»

К 1 сентября приурочено открытие школ, детских садов — новый учебный год приятно начать в новом учебном заведении. В Петербурге соцобъекты строятся как за счет городского бюджета, так и застройщиками. С одной стороны, быстро построив самостоятельно школу или сад, можно привлечь покупателей, с другой — это дополнительные расходы, которые, в конечном итоге, включаются в стоимость квадратного метра и ложатся на покупателей.



О том, кто, как и за чей счет строит социальные объекты в Петербурге и пригородах Ленобласти — поговорим на круглом столе.

