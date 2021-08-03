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24 августа — круглый стол «Школа и сад от застройщика. Жилье по социальной инфраструктуре выбирают»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает к участию в онлайн-круглом столе представителей комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по строительству и по образованию, СРО А «Объединение строителей Петербурга» и строительных компаний.

К 1 сентября приурочено открытие школ, детских садов — новый учебный год приятно начать в новом учебном заведении. В Петербурге соцобъекты строятся как за счет городского бюджета, так и застройщиками. С одной стороны, быстро построив самостоятельно школу или сад, можно привлечь покупателей, с другой — это дополнительные расходы, которые, в конечном итоге, включаются в стоимость квадратного метра и ложатся на покупателей.

О том, кто, как и за чей счет строит социальные объекты в Петербурге и пригородах Ленобласти — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

  • Сколько школ и детских садов открывается к 1 сентября 2021 года? Сколько школ и детских садов построено в Петербурге и пригородах Ленобласти за 2020 год и сколько планируется в 2021?
  • Какая доля приходится на соцобъекты, реализованные за счет застройщиков? Какие объекты они построили в этом году?
  • По какой схеме город сейчас взаимодействует с застройщиками?
  • Какова цель создания Градостроительной комиссии? Поможет ли она решить вопросы и установить порядок создания соцобъектов в Петербурге? Начала ли она работать?
  • Сколько стоит школа и детский сад? Растет ли стоимость квадратного метра из-за того, что застройщик строит соцобъекты?
  • Растет ли привлекательность жилья в комплексе, если там есть/будут «свои» школа или сад?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».

По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

План мероприятий

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