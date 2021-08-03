24 августа — круглый стол «Школа и сад от застройщика. Жилье по социальной инфраструктуре выбирают»

К 1 сентября приурочено открытие школ, детских садов — новый учебный год приятно начать в новом учебном заведении. В Петербурге соцобъекты строятся как за счет городского бюджета, так и застройщиками. С одной стороны, быстро построив самостоятельно школу или сад, можно привлечь покупателей, с другой — это дополнительные расходы, которые, в конечном итоге, включаются в стоимость квадратного метра и ложатся на покупателей.
О том, кто, как и за чей счет строит социальные объекты в Петербурге и пригородах Ленобласти — поговорим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Сколько школ и детских садов открывается к 1 сентября 2021 года? Сколько школ и детских садов построено в Петербурге и пригородах Ленобласти за 2020 год и сколько планируется в 2021?
- Какая доля приходится на соцобъекты, реализованные за счет застройщиков? Какие объекты они построили в этом году?
- По какой схеме город сейчас взаимодействует с застройщиками?
- Какова цель создания Градостроительной комиссии? Поможет ли она решить вопросы и установить порядок создания соцобъектов в Петербурге? Начала ли она работать?
- Сколько стоит школа и детский сад? Растет ли стоимость квадратного метра из-за того, что застройщик строит соцобъекты?
- Растет ли привлекательность жилья в комплексе, если там есть/будут «свои» школа или сад?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру».
По вопросам участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru