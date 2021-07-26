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Модуль «Пирс» наконец отстыковался от МКС

Модуль «Пирс» отстыковался от Международной космической станции. Об этом 26 июля сообщили в Роскосмосе.

«В 13:53 мск специалисты Центра управления полетами выдали команду на расстыковку грузового корабля #ПрогрессМС16 и модуля #Пирс с Международной космической станцией», — говорится в твиттере российской космической корпорации.

Расстыковка необходима для того, чтобы освободить место для нового модуля «Наука», запущенного на орбиту на прошлой неделе. «Пирс» будет затоплен в Тихом океане.

Процедуру пришлось перенести на несколько дней. 22 июля Роскосмос сообщал, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля «Наука». «Фонтанка» писала, что у «Науки» были выявлены проблемы с запуском двигателей, из-за которых был риск того, что модуль не сможет долететь до МКС. По информации Роскосмоса, модуль «Наука» выполнил 22 июля два корректирующих маневра, подтвердив работоспособность двигателей.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. «Наука» доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

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Комментарии (1)

Laplace
Модуль Наука также совершил два корректирующих манёвра в субботу 24 июля. Следующие корректирующие манёвры запланированы на 27 июля.
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