«В 13:53 мск специалисты Центра управления полетами выдали команду на расстыковку грузового корабля #ПрогрессМС16 и модуля #Пирс с Международной космической станцией», — говорится в твиттере российской космической корпорации.

Модуль «Пирс» отстыковался от Международной космической станции. Об этом 26 июля сообщили в Роскосмосе.

В 13:53 мск специалисты Центра управления полетами выдали команду на расстыковку грузового корабля #ПрогрессМС16 и модуля #Пирс с Международной космической станцией. pic.twitter.com/Nzcf0e5MV5

Расстыковка необходима для того, чтобы освободить место для нового модуля «Наука», запущенного на орбиту на прошлой неделе. «Пирс» будет затоплен в Тихом океане.

Процедуру пришлось перенести на несколько дней. 22 июля Роскосмос сообщал, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля «Наука». «Фонтанка» писала, что у «Науки» были выявлены проблемы с запуском двигателей, из-за которых был риск того, что модуль не сможет долететь до МКС. По информации Роскосмоса, модуль «Наука» выполнил 22 июля два корректирующих маневра, подтвердив работоспособность двигателей.