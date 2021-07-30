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Российские космонавты попросили перевести их в американский сегмент МКС после приключений с «Наукой»

Российские космонавты могут временно переместиться в американский сегмент МКС

Российский космонавт Олег Новицкий попросил специалиста Центра управления полётами согласовать переход россиян в американский сегмент МКС. По его словам, это нужно для того, чтобы осуществить продувку топливных магистралей модуля «Наука» гелием для приведения системы в безопасное состояние. О просьбе российских космонавтов со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй 30 июля сообщает РИА Новости.

Напомним, что накануне модуль «Наука» пристыковался к МКС. После его стыковки с модулем «Звезда» космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды», и в этот момент у «Науки» самопроизвольно включились двигатели. Из-за этого МКС развернуло на 45 градусов.

В Роскосмосе инцидент пока не прокомментировали. NASA отложило испытательный полёт космического корабля CST-100 Starliner от Boeing к станции.

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Комментарии (24)

***_555
Это ПОБЕДА!!!!
Вячеслав Рогожин
К вопросу об эмиграции в космосе. В российской науке уже многие баки гелием продувать свалили
Arkos
Кстати о медицине и природе.
Проблемы безусловно есть и не все гладко.
Тем не менее есть факты :
1. Медицина- по данным Всемирной туристской организации при ООН UNWTO, по привлекательности медицинского и оздоровительного туризма Россия занимает пятое место в мире.
2. Природа - Россия занимает первое место в мире по площади заповедников и национальных парков!
3. Наука - Численность персонала, занятого ИР (в эквиваленте полной занятости), в 2019 г. составила 753,8 тыс. человеко-лет (табл. 2), что обеспечило России 4-е место в мире по абсолютным масштабам занятости в науке (после Китая, США и Японии).
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