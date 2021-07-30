Российские космонавты попросили перевести их в американский сегмент МКС после приключений с «Наукой»

Российский космонавт Олег Новицкий попросил специалиста Центра управления полётами согласовать переход россиян в американский сегмент МКС. По его словам, это нужно для того, чтобы осуществить продувку топливных магистралей модуля «Наука» гелием для приведения системы в безопасное состояние. О просьбе российских космонавтов со ссылкой на переговоры экипажа с Землёй 30 июля сообщает РИА Новости.



Напомним, что накануне модуль «Наука» пристыковался к МКС. После его стыковки с модулем «Звезда» космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды», и в этот момент у «Науки» самопроизвольно включились двигатели. Из-за этого МКС развернуло на 45 градусов.

