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Российская «Наука» самопроизвольно вертела МКС на одном месте

Международная космическая станция (МКС) начала внеплановое вращение из-за самопроизвольного запуска двигателей нового российского модуля «Наука», сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию переговоров экипажа и ЦУП на сайте NASA 29 июля.

Как пишет N+1, в 19:45 после стыковки «Науки» с модулем «Звезда» МКС, космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров начали открывать внутренний люк «Звезды», и в этот момент у «Науки» самопроизвольно включились двигатели.

Станция начала беспорядочно вращаться, это привело к изменению её положения в пространстве на 45 градусов. Чтобы компенсировать вращение и стабилизировать МКС пришлось запустить сначала двигатели «Звезды», а затем и «грузовика» «Прогресс».

Из трансляции позднее стало известно, что двигатели «Науки» удалось отключить и вернуть контроль за ситуацией.

«Экипаж МКС находится в безопасности. Они отменят свои дела по распорядку, чтобы сконцентрироваться на восстановлении, вызванном произвольным включением двигателей «Науки». Контроль над станцией вернут, все находится в хорошем состоянии»,— сообщило NASA в Twitter.

«Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле»,— передал «Интерфакс» комментарий Роскосмоса.

Несмотря на ЧП, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в Twitter поздравил гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой.

21 июля ракета-носитель «Протон-М» с модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур. Модуль прибыл на МКС с опозданием в несколько дней, курс пришлось корректировать, в какой-то момент он шёл по тревожно низкой орбите. Предшественник «Науки» — модуль «Пирс» — был затоплен на кладбище космических кораблей на дне Тихого океана.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» — 17-й модуль для МКС, один из самых больших модулей на всей станции, а также четвёртый научный модуль МКС после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Он предназначен для расширения возможностей реализации научно-исследовательской программы на МКС. Сроки запуска модуля неоднократно переносились.

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Комментарии (8)

bluxer
Заголовок пять баллов. И не надо бояться желтизны.
кудаужнам
Батут сработал. До МКС дотянулись. А уж там "как шмогла"...
SU LUX INN
зиголовок - Топчик!
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