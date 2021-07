В Британии выпускают приквел сказки про Винни-Пуха. Герой познакомится с чёрной медведицей

Приквел истории про медвежонка Винни-Пуха будет опубликован осенью 2021 года. Как 23 июля сообщает The Guardian, книгу Once There Was a Bear («Жил-был медвежонок») написала Джейн Риордан, а иллюстрации подготовил художник Марк Берджес. Работу британское детское издательство Farshore опубликует 30 сентября, в день 95-летия публикации первой оригинальной книги о Винни-Пухе.



В приквеле авторы старались придерживаться стиля «отцов» оригинальной истории: писателя Алана Милна и его друга, иллюстратора Эрнеста Шепарда. Наследники обоих поддержали начинание, что сделало Once There Was a Bear первым официально одобренным приквелом.