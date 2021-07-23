В Британии выпускают приквел сказки про Винни-Пуха. Герой познакомится с чёрной медведицей

В приквеле авторы старались придерживаться стиля «отцов» оригинальной истории: писателя Алана Милна и его друга, иллюстратора Эрнеста Шепарда. Наследники обоих поддержали начинание, что сделало Once There Was a Bear первым официально одобренным приквелом.

Приквел истории про медвежонка Винни-Пуха будет опубликован осенью 2021 года. Как 23 июля сообщает The Guardian , книгу Once There Was a Bear («Жил-был медвежонок») написала Джейн Риордан, а иллюстрации подготовил художник Марк Берджес. Работу британское детское издательство Farshore опубликует 30 сентября, в день 95-летия публикации первой оригинальной книги о Винни-Пухе.

Новая книга состоит из десяти историй. На сюжет во многом повлияла биография самого Милна. Читатели узнают, как Винни переезжает с полки магазина Harrods к мальчику Кристоферу Робину. Именно в этом маркете с игрушками писатель в реальности купил плюшевого медведя для своего сына.



Кроме этого, в сказке медвежонок познакомится с канадской чёрной медведицей Виннипег, в честь которой он и был назван. Любимица горожан прожила в Лондонском зоопарке всю свою жизнь. В 1981 году 61-летний Кристофер Робин Милн открыл памятник Винни в натуральную величину.



Как пообещала Джейн Риордан, в последующих частях книги она перенесёт читателя в Дремучий Лес, чтобы наконец познакомить Пуха с Совой, Кроликом и другими оригинальными персонажами.



Создательница приквела отметила, что очень гордится тем, что ей позволили «говорить голосом писателя», которым она восхищается. По словам Риордан, у Милна «был удивительный дар слова», и соответствовать его уровню очень сложно.



В 1926 году Алан Милн написал «Винни-Пуха», а в 1928 году — «Дом на Пуховой опушке». Россиянам история медвежонка и его друзей известна в пересказе Бориса Заходера.

