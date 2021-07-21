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Не шаманы, а наука. Для тушения лесных пожаров в Якутии вызвали искусственные дожди

Авиалесоохрана в трёх районах Якутии вызвала искусственные дожди, которые должны помочь потушить бушующие лесные пожары в регионе.

Как сообщили утром 21 июля в оперативном штабе Республики Саха (Якутия), для проведения работ Авиалесоохрана задействует специальный самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. «Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды и в районах пожаров проливаются необходимые при тушении осадки, значительно снижающие интенсивность горения», — уточняется в сообщении.

Искусственные дожди вызвали в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами. В оперштабе отметили, что в ближайшие дни в Якутии ожидаются и естественные дожди.

По данным пресс-службы регионального правительства на среду, 21 июля, в Якутии полыхают 208 природных пожаров, из которых тушатся 67, остаются локализованными — 10, за сутки ликвидировано — 14. За сутки возникли 19 новых пожаров. С огнём борются более 2 тысяч спасателей, задействована 291 единица техники.

Ранее «Фонтанка» писала, что новую технологию создания искусственного дождя испытали в Объединённых Арабских Эмиратах.

В свою очередь, для тушения лесных пожаров в Карелии используются вертолёты ЗВО, которые уже сбросили на очаги возгорания в регионе 26 тонн воды.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Уже месяц горит, а они только опомнились.
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