Не шаманы, а наука. Для тушения лесных пожаров в Якутии вызвали искусственные дожди

Как сообщили утром 21 июля в оперативном штабе Республики Саха (Якутия), для проведения работ Авиалесоохрана задействует специальный самолёт-зондировщик Ан-26 «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. «Под действием реагента в облаках начинается процесс образования воды и в районах пожаров проливаются необходимые при тушении осадки, значительно снижающие интенсивность горения», — уточняется в сообщении.



Искусственные дожди вызвали в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах, где складывается наиболее сложная обстановка с пожарами. В оперштабе отметили, что в ближайшие дни в Якутии ожидаются и естественные дожди.

