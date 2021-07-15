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Петербургу срочно нужен искусственный дождь. Его научились вызывать в Эмиратах

В ОАЭ испытали технологию создания искусственного дождя

Объединённые Арабские Эмираты испытали технологию искусственного вызова дождей, которая могла бы быть полезной и для Петербурга. В пустыне при +50 градусах она вызывает настоящий ливень.

Как пишут РИА Новости 15 июля, в Эмиратах стали использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений. Испытания проводит академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского Университета Рединга. Судя по тому, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, эксперименты по засеву облаков проходят успешно.

Петербург этим летом переживает особое внимание солнца. Дождей в некоторых районах не видели уже больше двух недель, газоны превращаются в степь.

15 июля долгожданная туча с осадками приблизилась к раскалённому городу, дожди умыли юго-запад города, освежающий ливень пришёл в Петродворцовый район. Но многим другим достались лишь раскаты грома вдалеке.

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Комментарии (7)

Дядя Бо
"Чтобы вызвать бурю, нужно с левой ноги стащить чулок, плюнуть на него три раза и столько же раз повернуться вокруг своей оси". (с).
lenaF
Я, конечно, дико извиняюсь, но эта технология, известная как cloud seeding, используется уже полвека без всяких дронов в 40-50 странах мира. Хорошо, конечно, что и журналисты Фонтанки, наконец, о ней узнали, но преподносить её как изобретение Арабских Эмиратов — это всё равно, что рассказывать нам о том, что в Арабских Эмиратах создали летательный аппарат под названием "самолёт".
Vilsa777
Это вообще не трудно- вызвать дождь. С этим даже справляются шаманы в первобытных племенах.
Не надо много ума, чтобы вызвать дождь.
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