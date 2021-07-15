Объединённые Арабские Эмираты испытали технологию искусственного вызова дождей, которая могла бы быть полезной и для Петербурга. В пустыне при +50 градусах она вызывает настоящий ливень.

Как пишут РИА Новости 15 июля, в Эмиратах стали использовать дроны, которые могут вызывать дождь с помощью электрических разрядов в облаках без использования химических соединений. Испытания проводит академия SANAD в Дубае совместно с учеными британского Университета Рединга. Судя по тому, что дожди пошли в ОАЭ летом, когда в Эмиратах не выпадают осадки, эксперименты по засеву облаков проходят успешно.