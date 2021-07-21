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Лесной пожар в Карелии тушили 26 тоннами воды. Посмотрите, как это делали вертолёты ЗВО

Лётчики ЗВО продолжают тушить лесные пожары в Карелии

Экипажи вертолётов Ми-8 армейской авиации Западного военного округа выполнили 11 сбросов воды общей массой свыше 26 тонн в ходе борьбы с лесными пожарами в Карелии.

Как сообщили 21 июля в пресс-службе ЗВО, накануне лётчикам удалось остановить распространение огня на подступах к посёлку Найстенъярви Суоярвского района Республики Карелия. Утром в среду полёты будут продолжены — как для мониторинга пожароопасной обстановки, так и в целях тушения очагов возгораний непосредственно в районах ЧС.

пресс-служба Западного военного округа

Ранее «Фонтанка» писала, что для тушения лесных пожаров в Карелии туда было направлено два вертолёта Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. В зависимости от обстановки группировка армейской авиации ЗВО в этом регионе может быть усилена, отметили военные.

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