Два вертолёта Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО будут использованы для тушения лесных пожаров в Карелии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа.





Задачей подкрепления станет мониторинг местности с воздуха, а также помощь пожарным. Вертолёты оборудованы специальными водосливными устройствами ВСУ-5, которые могут сбрасывать воду на очаги горения.