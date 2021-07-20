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Вертолёты ЗВО помогут тушить пожары в Карелии

Вертолёты Западного военного округа будут тушить природные пожары в Карелии

Два вертолёта Ми-8 Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО будут использованы для тушения лесных пожаров в Карелии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Западного военного округа.


Задачей подкрепления станет мониторинг местности с воздуха, а также помощь пожарным. Вертолёты оборудованы специальными водосливными устройствами ВСУ-5, которые могут сбрасывать воду на очаги горения.

Фото: пресс-служба Западного военного округа
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Накануне «Фонтанка» писала, что для тушения карельских пожаров могут быть задействованы силы из других регионов, включая Петербург.

Фото: пресс-служба Западного военного округа

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