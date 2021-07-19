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«Сейчас стало реально страшно». В Карелии горят леса — Петербург готов прийти на помощь

К тушению лесных пожаров в Карелии могут привлечь петербургских спасателей

В соседней с Ленобластью Республике Карелии насчитали 37 очагов возгорания, а общая площадь горения лесов увеличилась до 4,3 тысячи гектаров.

О сложной обстановке в регионе 19 июля сообщает республиканское управление МЧС. При ухудшении ситуации на помощь готовы прийти соседи.

В частности, в МЧС Карелии рассказали, что в готовность приведена аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра.

Очевидцы сообщают, что запах гари добрался даже до столицы региона — Петрозаводска.

«Сейчас стало реально страшно», — рассказала местная жительница и добавила, что избавиться от запаха не удается даже при закрытых окнах.

Подобная ситуация наблюдается и в Сегеже, где небо заволокло дымом.

«Вот такой вот этот гад — пожар», — добавляет другой очевидец.

О серьезности разгула стихии говорит и то, что спасатели проводили эвакуацию людей в пункты временного размещения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

shushu
Может потушить пожар было бы лучшим парадом
Komarinsk2019
Почему не тушат толком, чего ждут-то?
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