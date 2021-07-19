«Сейчас стало реально страшно». В Карелии горят леса — Петербург готов прийти на помощь

О сложной обстановке в регионе 19 июля сообщает республиканское управление МЧС. При ухудшении ситуации на помощь готовы прийти соседи.
В частности, в МЧС Карелии рассказали, что в готовность приведена аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра.
Очевидцы сообщают, что запах гари добрался даже до столицы региона — Петрозаводска.
«Сейчас стало реально страшно», — рассказала местная жительница и добавила, что избавиться от запаха не удается даже при закрытых окнах.
Подобная ситуация наблюдается и в Сегеже, где небо заволокло дымом.
«Вот такой вот этот гад — пожар», — добавляет другой очевидец.
О серьезности разгула стихии говорит и то, что спасатели проводили эвакуацию людей в пункты временного размещения.