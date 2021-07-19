«Сейчас стало реально страшно». В Карелии горят леса — Петербург готов прийти на помощь

О сложной обстановке в регионе 19 июля сообщает республиканское управление МЧС. При ухудшении ситуации на помощь готовы прийти соседи.

В частности, в МЧС Карелии рассказали, что в готовность приведена аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России и вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра.

Очевидцы сообщают, что запах гари добрался даже до столицы региона — Петрозаводска.

«Сейчас стало реально страшно», — рассказала местная жительница и добавила, что избавиться от запаха не удается даже при закрытых окнах.

Подобная ситуация наблюдается и в Сегеже, где небо заволокло дымом.