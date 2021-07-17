Переходим на апельсины: что подешевело, пока взлетали цены на морковь

За год в России подорожали 476 товаров из 515, которые мониторит Росстат Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU Поделиться Поделиться







За последний год продукты в среднем подорожали на 8,67%: морковь и свекла стали просто «золотыми» — в магазинах они дороже фруктов. Но нашлись товары, которые упали в цене, правда их совсем немного. Мы спросили экспертов, почему одно дешевеет, когда остальное дорожает. И когда «борщевой набор», о котором так много говорят этим летом, вернется к привычным ценникам.

Из 515 товаров подешевели 36 Росстат ежемесячно фиксирует цены на товары и услуги в разных организациях и регионах. Из этих цифр рассчитываются средние потребительские цены и собираются в специальной таблице. В ней 515 позиций — от ежедневно необходимых молока и хлеба до сезонно скупаемых одежды и электроники.

По последним данным Росстата, из 515 товаров подорожали 476 Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Подешевели всего 36 товаров. Среди вполне объяснимых позиций «поездка в Грецию» и «экскурсия в Финляндию» (границы-то частично на замке!) нашлись и актуальные, дешевле стали некоторые лекарства, одежда и всего шесть продуктов питания — яблоки, лимоны, апельсины, чеснок, лук и пшено.

Снижение по большей части связано с тем, что в прошлом году цены на них были и без того высокие Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Правда, особо радоваться снижению цен не стоит — связано это по большей части с тем, что стоимость товаров была максимально завышена в 2020 году. Когда в марте прошлого года началась пандемия, взлетели цены на лимон и чеснок. О коронавирусе тогда было мало что известно, и россияне пытались защититься от вируса народными способами. В итоге цены на лимоны и имбирь за апрель выросли больше чем на 50 процентов. Чтобы стабилизировать их, ушло несколько месяцев. То же и с чесноком. Россия не способна обеспечить им себя, и большая часть заводится из-за границы, по большей части из того же Китая: семь из десяти зубчиков в головке каждого чеснока на всех кухнях в нашей необъятной родине – китайские.

Стабильное снижение за последние годы показывает только пшено и лук Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Другая история с яблоками, которые по сравнению с 2020-м в 2021 году подешевели на 16,62%. Прошлый год для яблок был не самый удачный: значительная часть урожая в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах погибла из-за мартовских заморозков. Минсельхоз тогда оценил ущерб в 24,3 миллиона рублей. Сбор урожая яблок сдвинулся, что и привело к повышению цен на 23% по сравнению с июнем 2019 года. Поэтому сейчас цена яблок примерно на уровне 2019 года, когда с урожаем неприятностей не было.



Морковь догнала евро и почти догнала яблоки, которые сильно скинули в цене по сравнению с прошлым годом Виталий Калистратов / Сеть городских порталов Поделиться Поделиться







Ощутимо подешевело даже по сравнению с 2019 годом пшено. За три года средняя цена на килограмм крупы упала с 77 до 60 рублей (минус 21,93%). Снижение цен отчасти связано с увеличением в последние годы посевной площади под просом. А еще с тем, что пшено у россиян не так уж популярно.

— Это не тот вид крупы, который пользуется спросом у массового потребителя, всё-таки прежде всего покупают рис, геркулес, гречку, — говорит директор информационно-аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. — Я это связываю с тем, что спрос на пшено не такой высокий. По гречке и овсянке предложение было достаточным, но спрос был выше в связи с тем, что люди делали запасы в период самоизоляции в апреле 2020. Спрос стимулировал рост цен, на крупы в том числе. В принципе, и большинство продуктов подорожало тоже по этой причине. Остальные продукты по сравнению с прошлым годом в среднем выросли на 6,5–7%. Основная причина — общемировая инфляция и наши внутренние факторы, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.



— Цены июня этого года будут всё равно выше, чем прошлогодние цены за тот же месяц, — объясняет Остапкович. — Цены на все активы во всём мире выросли достаточно значительно. Все страны мира для борьбы с пандемией включили печатный станок и напечатали массу денег. Половина роста цен — это мировая инфляция, а другая половина — это наши внутренние факторы. А когда обесцениваются деньги — это и называется инфляцией. Когда снижается стоимость денег, то все предприниматели повышают цены на свои товары. Плюс у нас идет и вялотекущее снижение рубля. Все товаропроизводители должны закупать импортные товары, которые дорожают, и, естественно, «растет» продукция.

Когда подешевеют продукты? Так называемый «борщевой набор» этим летом оказался «золотым»: свекла подорожала с 31 до 57 рублей, морковь — с 38 до 59 рублей, картофель — с 31 до 47 рублей.

В некоторых регионах власти попытались договориться с ритейлом, чтобы заморозить цены. Правда, разговоры не помогли: морковь всё равно подорожала. Но у экспертов для вас есть хорошие новости: цены у сельхозпроизводителей уже пошли вниз. Осталось дождаться, пока это снижение дойдет до ритейла.

— Мы видим, что цены пошли резко вниз, прежде всего на свеклу нового урожая. Поступает уже морковь нового урожая, — говорит Алексей Красильников, исполнительный директор «Картофельного союза». — Есть определенный временной лаг, сети не так быстро реагируют на снижение цены у сельхозпроизводителя.

«Но тем не менее в ближайшие недели мы будем наблюдать дефляцию стоимости корзины "борщевого набора"» Алексей Красильников, исполнительный директор «Картофельного союза»

Что до круп, то прогноз по урожаю хороший. Но говорить о том, как это повлияет на цены, пока преждевременно. — Снижение цен на зерновые будет зависеть от того, сколько мы реально соберем и какой будет спрос на наше зерно со стороны импортеров, — говорит Елена Тюрина из Российского зернового союза. — Сейчас уже собрали 10 миллионов тонн зерна — это 7% от ожидаемого валового сбора (ожидается около 130 миллионов тонн зерна). Активно идет уборка на юге, началось Черноземье. На юге виды на урожай хорошие, урожайность выше уровня прошлого года. Юг закончит уборку к 1 августа. Конкретно говорить о том, какой будет валовой сбор можно где-то в конце августа, когда уборка будет идти во всех регионах, в том числе в Сибири и Поволжье.

В 2021 году ожидается рекордный урожай подсолнечника. Аналитический центр «Совэкон» прогнозирует 15,9 миллионов тонн урожая. Для сравнения: в 2020 году было собрано только 13,3 миллионов тонн. Цены на подсолнечное масло в мире уже начали падать: в России в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тысячи рублей за тонну, а к концу июня — около 40,9 тысячи рублей за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей резко подешевело с конца мая — с 118 тысяч до 100 тысяч рублей за тонну к концу июня, пишет РБК. До российской розницы это падение пока не дошло, и на данных Росстата снижение цен пока не видно. Но это лишь вопрос времени, уверены эксперты. — На сегодняшний момент цены на растительное масло у производителей уже снизились, — говорит Елена Тюрина. — Это связано с тем, что ожидается высокий уровень урожая масличных и увеличение объема производства подсолнечного масла. Предложение будет превышать спрос. — С июля по сентябрь будет подешевление плодоовощных продуктов — это огурцы, помидоры, капуста, лук, чеснок. Они составляют очень высокий вес в продовольственной инфляции, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Более того, мы в августе увидим дефляционные мотивы, потому что на рынок выйдут отечественные товары. Сейчас морковь, редис — это всё импорт, поэтому такой скачок цен. С сентября, когда закончит работу отечественный сельхозпроизводитель, опять начнется подорожание, когда пойдет импорт. Сейчас людей волнует больше всего продовольственная инфляция, а она может достигнуть 6,5–7%. Это будет средняя цена повышения на продукты питания. Но обязательно несколько продуктов выскочат за 10–20%. Это будет зависеть от урожая. Не исключено, что, как и в прошлом году, у нас опять будет неурожай сахарной свеклы и, естественно, подорожает сахар.